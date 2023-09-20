شكري: جمع 34 مليون دولار فقط من تعهدات «وزاري دعم الاستجابة الإنسانية في السودان»

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن دول جوار السودان تتطلع إلى تلقي المزيد من الدعم من مختلف الوكالات الأممية العاملة في النطاق الإنساني لمعاونتنا على الاضطلاع بهذه المسؤولية، مناشدا بضرورة تضافر الجهود الدولية باعتباره أمرا ملحا من أجل سد الفجوات التمويلية القائمة ووفاء الدول بتعهداتها المالية.

أضاف «شكري»، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «على الرغم من الإعلان خلال المؤتمر الوزاري الدولي الذي عقد في يونيو الماضي، عن تعهدات بلغت 1.5 مليار، لم يتم الوفاء سوى بنسبة ضئيلة منها، ولم تتلقَ الوكالات الأممية سوى 34 ملايين دولار من أصل 126 ملايين دولار جرى تخصيصها لمصر، وذلك في الوقت الذي تقدر فيه تكلفة استضافة ربع مليون سوداني بنحو 450 مليون دولار سنويا».

وفي ختام كلمته، شدد وزير الخارجية، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وحشد الدعم اللازم للتعامل مع الأزمة السودانية بمختلف أبعادها، مجددا التزام مصر بمواصلة دعمها الثابت للسودان ومساعيها الحثيثة للتهدئة واستعادة الأمن والاستقرار، وستواصل مصر جهودها لتعزيز التعاون بين دول الجوار والحكومة السودانية ووكالات الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية وتسهيل عبورها وتوزيعها وتعزيز صمود واستقرار المجتمعات المتضررة.