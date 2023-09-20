بعد الهزة الأرضية في مطروح.. «البحوث الفلكية»: العاصمة بعيدة عن نشاط الزلازل

هزات أرضية متتالية تشهدها عدد من دول العالم خلال الآونة الأخيرة، جاءت بدايتها من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وصولًا بالأخير الذي تعرضت له مدينة طبرق الليبية، وكذلك مدينة مرسى مطروح الساحلية المصرية.

تفاصيل الهزة الأرضية في مطروح

ووفق ما كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن مدينة مرسى مطروح، شهدت هزة أرضية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لكن لم يشعر بها أي من المواطنين.

ووقعت الهزة الأرضية شمال غرب مدينة مرسى مطروح، على بُعد 265 كيلومترًا، وعلى عمق 13 كيلومترًا، وبقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ولم تقع أي خسائر.

شعور بالقلق ورد من المعهد القومي للبحوث الفلكية

ومع زيادة تكرار حدوث الهزات الأرضية حول العالم ووصولها مؤخرًا إلى الأراضي المصرية، زاد شعور الكثير من المواطنين بالقلق جراء إمكانية وصول تلك الزلازل لوسط القاهرة وكذلك أنحاء العاصمة.

وردًا على تلك التساؤلات، أوضح الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزلازل تقع في أماكن محددة تتسم بالنشاط الزلزالي الكبير بها على مستوى دول العالم.

وبسبب أن للزلازل مناطقها النشطة المعروفة للعلماء والخبراء، فإنها تساهم في رسم حدود الصفائح التكتونية للكوكب الأرضي بدقة عالية، «الأماكن اللي بتحصل فيها الزلازل بيكون فيها نشاط مسبق والنشاط فيها مستمر، ودي بتكون مناطق التقاء الصفائح التكتونية»، وفقا لما أكده «الهادي».

أما بشأن احتمالية وقوع هزات أرضية وسط مصر وبأنحاء العاصمة، نفى «الهادي» إمكانية حدوث الأمر، وذلك لأن مصر لا تقع في منطقة نشاط بركاني، بل أنها تعد من المناطق التي يمكن أن تتعرض لحدوث الزلازل بمرور نحو أكثر من قرن، وذلك حسب الدراسات والتقارير السابقة.

لا خسائر في زلزال مرسى مطروح

وكان كشف مصدر مسؤول بمحافظة مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جراء وقوع الهزة الأرضية بمدينة مرسى مطروح، كما أنه لم ترد إليها أي شكاوى من المواطنين، من سكان أحياء المدينة والمناطق السكنية المحيطة بها، كما لم تتلق بلاغات بخصوص الزلزال حتى الآن، ويجرى المتابعة علي مدار الساعة.

وعلى مدار الـ9 أيام الماضية، تعرضت عدد من مناطق ودول العالم لهزات أرضية متتالية، ظهرت في كل من المغرب، والفلبين، وإيطاليا، وولاية ألاسكا الأمريكية، وكذلك سوريا والجزائر، وصولًا لمدينة طبرق الليبية مؤخرًا.