زلازل وفيضانات وأعاصير.. الكوارث تضرب 14 دولة خلال أسبوعين من سبتمبر

خلال الـ14 يومًا الأولى من شهر سبتمبر الجاري، تعرضت نحو 15 دولة في 5 قارات لكوارث طبيعية كان أسوأها إعصار ليبيا وزلزال المغرب، اللذين خلفا آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين ومفقودين، وحتى الآن لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة للبحث عن ناجين.

ويؤكد العلماء أنّ تلك الظواهر الطبيعية تحدث بسبب التغيرات المناخية، محذرين من أنّها قد تصبح متطرفة وسربعة مع تسارع أزمة المناخ مما سيكون تحدي جديد أمام حكومات دول العالم بلا استثناء.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» أبرز الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها 15 دولة في 5 قارات خلال أسبوعين فقط من شهر سبتمبر الجاري، والتي أُعلن عنها، والتي جاءت على النحو التالي:

تعرض سكان إقليم الحوز لهزة أرضية عنيفة سجلت نحو 6.8 درجة على مقياس ريختر، الأسبوع الماضي، أدى إلى انهيار بعض المباني، ووصل عدد القتلى إلى نحو 2991 شخصًا، بينما تخطى عدد المصابين 5 آلاف شخص، فيما لا يزال الآلاف يفترشون خيم الإيواء خوفًا من العودة إلى منازلهم.

وتسبب زلزال المغرب في قتل أسر كاملة، ودفنوا تحت الأنقاض، ولا تزال فرق الإنقاذ الحكومية والمؤسسات الأهلية المغربية التواصل مع القرى المنكوبة، خاصة أن كثيرا منها في قرى جبلية يصعب الوصول إليها.

أما المدن الشرقية الليبية فشهدت واحدة من أسوء الكوارث الطبيعية التي مرت بها البلاد بسبب العاصفة دانيال، التي تسببت في تدمير أكثر من 25% من مدينة درنة، مخلفة ما لا يقل عن 11 ألف قتيل وفق تقديرات الأمم المتحدة، فضلًا عن آلاف النازحين، والعالقين في مدينة درنة والبيضاء والجبل الأخضر، في انتظار فرق الإنقاذ حتى الآن.

وتسبب انهيار سدين في موجة كاسحة من المياه لتدمر أحياء كاملة، وتجرف المنازل والمواطنين إلى البحر المتوسط، وقد كشف عدد من فرق الإنقاذ الدولية في ليبيا، أن مئات جثث الضحايا لا تزال عالقة في البحر المتوسط، حيث تم رصد جثث ضحايا محبوسة داخل السيارات، ولا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين مستمرة حتى الآن.

أما الدولة الساحلية فقد شهدت العديد من الكوارث الطبيعية آخرها كان العاصفة دانيال التي مرت بها في الخامس من سبتمبر الجاري، وتسببت في سقوط الأمطار بغزارة، حتى تحولت الشوارع إلى أنهار أغرقت قرى بأكملها، فيما لقي ما لا يقل عن 15 شخص حتفهم بسبب العاصفة دانيال التي وُصفت بأنّها أسوء العواصف التي ضربت أوروبا.

وامتد تأثير العاصفة دانيال إلى تركيا، إذ شهدت مناطق من العاصمة اسطنبول سيولا مفاجئة وارتفاع منسوب المياة في الشوارع، حتى أنّ بعض كان السكان اضطروا للسير في شوارع وصل فيها ارتفاع المياه إلى منتصف الجسم، وسط الأشجار المتساقطة، ولاقى ما لا يقل عن 9 أشخاص حتفهم بسبب تلك العاصفة.

وتعرضت فرنسا إلى عاصفة، أمس الأحد، تم تسجيلها بأنها الأسوء في تاريخها منذ عام 2009، إذ رفع مركز الأرصاد الجوية « كيراونوس» للعواصف والأعاصير حالة التأهب في البلاد إلى اللون البرتقالي.

وأدت العاصفة إلى هطول الأمطار بغزارة، وحتى أن بعض الشوارع غمرتها المياه، وتسببت في سقوط الأشجار وبعض المناطق، ولم يتم وقوع أي إصابات حيث تم نقل شخص واحد فقط إلى المستشفي بسبب الصدمة.

وفي الخامس من سبتمير الجاري، تسبب سقوط أمطار غزيرة على بلدية تساريفو بالمنطقة المطلة على البحر الأسود، ببلغاريا ما أدى إلى فيضانات في الشوارع، وقامت السلطات بإخلاء الأشخاص المتواجدين في البلدية، ولقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم.

وأظهرت مقاطع الفيديوهات التي انتشرت عن تلك الظاهرة، صور المياه وهي تجرف السيارات ومقطورات التجييم في البحر، والمياه وهي تغمر المنازل والفنادق المطلة على ساحل البحر الأسود.

الأمر أيضًا لم يختلف عن إسبانيا التي مرت في وقت لاحق من الشهر الماضي بحرائق الغابات، إلا لتعاني خلال اليومين الماضيين من كارثة جديدة، وهي الفيضانات الناتجة عن العواصف الرعدية والتي أطلق عليها «دانا» التي أدت إلي هطول الأمطار الشديدة.

