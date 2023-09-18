زلازل وفيضانات وأعاصير.. الكوارث تضرب 14 دولة خلال أسبوعين من سبتمبر

خلال الـ14 يومًا الأولى من شهر سبتمبر الجاري، تعرضت نحو 15 دولة في 5 قارات لكوارث طبيعية كان أسوأها إعصار ليبيا وزلزال المغرب، اللذين خلفا آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين ومفقودين، وحتى الآن لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة للبحث عن ناجين.

ويؤكد العلماء أنّ تلك الظواهر الطبيعية تحدث بسبب التغيرات المناخية، محذرين من أنّها قد تصبح متطرفة وسربعة مع تسارع أزمة المناخ مما سيكون تحدي جديد أمام حكومات دول العالم بلا استثناء.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» أبرز الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها 15 دولة في 5 قارات خلال أسبوعين فقط من شهر سبتمبر الجاري، والتي أُعلن عنها، والتي جاءت على النحو التالي:

زلزال المغرب

تعرض سكان إقليم الحوز لهزة أرضية عنيفة سجلت نحو 6.8 درجة على مقياس ريختر، الأسبوع الماضي، أدى إلى انهيار بعض المباني، ووصل عدد القتلى إلى نحو 2991 شخصًا، بينما تخطى عدد المصابين 5 آلاف شخص، فيما لا يزال الآلاف يفترشون خيم الإيواء خوفًا من العودة إلى منازلهم.

وتسبب زلزال المغرب في قتل أسر كاملة، ودفنوا تحت الأنقاض، ولا تزال فرق الإنقاذ الحكومية والمؤسسات الأهلية المغربية التواصل مع القرى المنكوبة، خاصة أن كثيرا منها في قرى جبلية يصعب الوصول إليها.

إعصار ليبيا

أما المدن الشرقية الليبية فشهدت واحدة من أسوء الكوارث الطبيعية التي مرت بها البلاد بسبب العاصفة دانيال، التي تسببت في تدمير أكثر من 25% من مدينة درنة، مخلفة ما لا يقل عن 11 ألف قتيل وفق تقديرات الأمم المتحدة، فضلًا عن آلاف النازحين، والعالقين في مدينة درنة والبيضاء والجبل الأخضر، في انتظار فرق الإنقاذ حتى الآن.

وتسبب انهيار سدين في موجة كاسحة من المياه لتدمر أحياء كاملة، وتجرف المنازل والمواطنين إلى البحر المتوسط، وقد كشف عدد من فرق الإنقاذ الدولية في ليبيا، أن مئات جثث الضحايا لا تزال عالقة في البحر المتوسط، حيث تم رصد جثث ضحايا محبوسة داخل السيارات، ولا تزال عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين مستمرة حتى الآن.

عاصفة دانيال في اليونان

أما الدولة الساحلية فقد شهدت العديد من الكوارث الطبيعية آخرها كان العاصفة دانيال التي مرت بها في الخامس من سبتمبر الجاري، وتسببت في سقوط الأمطار بغزارة، حتى تحولت الشوارع إلى أنهار أغرقت قرى بأكملها، فيما لقي ما لا يقل عن 15 شخص حتفهم بسبب العاصفة دانيال التي وُصفت بأنّها أسوء العواصف التي ضربت أوروبا.

عاصفة دانيال في تركيا

وامتد تأثير العاصفة دانيال إلى تركيا، إذ شهدت مناطق من العاصمة اسطنبول سيولا مفاجئة وارتفاع منسوب المياة في الشوارع، حتى أنّ بعض كان السكان اضطروا للسير في شوارع وصل فيها ارتفاع المياه إلى منتصف الجسم، وسط الأشجار المتساقطة، ولاقى ما لا يقل عن 9 أشخاص حتفهم بسبب تلك العاصفة.

فيضانات فرنسا

وتعرضت فرنسا إلى عاصفة، أمس الأحد، تم تسجيلها بأنها الأسوء في تاريخها منذ عام 2009، إذ رفع مركز الأرصاد الجوية « كيراونوس» للعواصف والأعاصير حالة التأهب في البلاد إلى اللون البرتقالي.

Quasiment la totalité des arbres sont hachés au centre ville de Pau comme ici autour de la Foire des expositions qui a dû être évacué @ExtremeMeteo @KeraunosObs @MeteoExpress @meteo60 #pau #VigilanceOrange #orage pic.twitter.com/tvnX7L4KAY — Alexis Berthelot (@AlexisBerthelo9) September 18, 2023

وأدت العاصفة إلى هطول الأمطار بغزارة، وحتى أن بعض الشوارع غمرتها المياه، وتسببت في سقوط الأشجار وبعض المناطق، ولم يتم وقوع أي إصابات حيث تم نقل شخص واحد فقط إلى المستشفي بسبب الصدمة.

فيضانات بلغاريا

وفي الخامس من سبتمير الجاري، تسبب سقوط أمطار غزيرة على بلدية تساريفو بالمنطقة المطلة على البحر الأسود، ببلغاريا ما أدى إلى فيضانات في الشوارع، وقامت السلطات بإخلاء الأشخاص المتواجدين في البلدية، ولقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم.

وأظهرت مقاطع الفيديوهات التي انتشرت عن تلك الظاهرة، صور المياه وهي تجرف السيارات ومقطورات التجييم في البحر، والمياه وهي تغمر المنازل والفنادق المطلة على ساحل البحر الأسود.

فيضانات إسبانيا

الأمر أيضًا لم يختلف عن إسبانيا التي مرت في وقت لاحق من الشهر الماضي بحرائق الغابات، إلا لتعاني خلال اليومين الماضيين من كارثة جديدة، وهي الفيضانات الناتجة عن العواصف الرعدية والتي أطلق عليها «دانا» التي أدت إلي هطول الأمطار الشديدة.

Massive flooding due to extreme rains in the central Halmahera Regency of North Maluku, Indonesia (17.09.2023)



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تسببت تلك العاصفة في إغلاق الطرق السريعة، وتعطل خدمة المترو، والطيران، وحتى الآن لا تزال الدولة تعاني ولم ترد أي أخبار عن خسائر بعد.

أعاصير تايوان

ومرت تايوان خلال الأسبوع الأول من سبتمير باعصاري ساولا وهايكون، اللذان تسببا في أضرار شديدة في الجزيرة، الأمر الذي أدي قطع الكهرباء عن آلالاف المنازل، وإجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من منازلهم.

ارتفاع أمواج البحر في جنوب إفريقيا

وفي مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، تسببت موجة الطقس السيئ في ارتفاع الأمواج لنحو 4 أمتار يومي الخميس والجمعة الماضيين، أدي إلى أن تتجاوز المياه السدود البحرية، لتغمر الشوارع، ولقيت سيدة مسنة تبلغ 92 عامًا حتفها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

أعاصير الصين

إعصاري ساولا وهايكوي ضرب أيضا الصين، في مدينة شنجن التي تأثرت بشدة، وأدي إلى إغلاق المدارس وتعليق العمل في العاصمة هونج كونج لمدة يومين، وغمرت الفيضانات محطات المترو والطرق.

وسجلت الصين أعلى معدل هطول الأمطار منذ عام 1884 وفق للبيان هونج كونج.

فيضانات البرازيل

بينما وصل عدد الوفيات في ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية لنحو 30 شخص خلال الأسبوع الماضي فقط، بعد أن شهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات، في أسوء كارثة طبيعية شهدتها البرازيل منذ 40 عامًا.

وقال بيان للأرصاد، إنّه خلال أسبوع واحد فقط، تلقت ولاية متوسط كمية الأمطار المتوقعة خلال عام كامل.

أعاصير أمريكا

أما في الولايات المتحدة فقد ضربت الأعاصير الممطرة، حيث تقطعت السبل بالآلاف الأشخاص في صحراء نيفادا، وطالب المسؤولين المواطنين بالحفاظ على الطعام والماء.

فيما عانت ولاية ماساتشوستس، من فيضانات أدى إلى انهيار بعض المنازل، وتضرر البنية التحتية بما في ذلك الجسور والطرق.

حرائق الجزائر

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في الجزائر، احتراقت الغابات في ولاية بجاية منذ يومين، وحذر المسؤولون من أن حرائق غابات الجزائر قد تمتد إلى مناطق عش الباز وبوليماط إلى حدود بلدية توجة، وتهدد المناطق السكانية.

وسجّلت حرائق غابات الجزائر في بعض الغابات في مناطق تيشي ايث عتيق ببلدية درقينة، واستطاعت السلطات إخماد النيران بعد جهود مضنية استمرت لمدة يومين، ولا يزال خطر عودة تلك الحرائق مستمر.

صواعق اليمن

أما في اليمن فقد لقي 7 أفراد منهم 6 سيدات مصرعهم خلال الأيام الماضية بسبب التعرض إلى الصواعق، إذ توفي أفراد عائلة مؤلفة من 4 نساء، بينهن فتاتين، نتيجة صاعقة ضربت منزلهم في دير السليماني، بينما لقي رجل وزوجته وشقيقته مصرعهما جراء صاعقة أصابت منزلهم في منطقة بني زبل.

وتسببت الصواعق الرعدية في وفاة أكثر من 40 شخصًا ونفوق المئات من الماشية في مختلف مناطق اليمن.