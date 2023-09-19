5 هزات أرضية تضرب فرنسا خلال 60 دقيقة

أعلنت مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ 5 زلازل تضرب فرنسا خلال ساعة واحدة من اليوم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية.

زلازل فرنسا

وذكرت مركز رصد الزلازل الأوروبي، أنّ الزلازل تتراوح بين 2.1 إلى 2.3، حيث ضرب زلزال بقوة 2.3 وكان مركزه 45 كيلومترا شمال غرب رين، و9 كيلومترات جنوب غرب دول دو بريتان.

وضرب زلزالين بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق 5 كيلومترات من سطح الأرض، وضرب زلزال بقوة 2.2 درجة وكان مركزه 41 كيلومترا غرب شمال لومان، و9 كيلومترات شرق إيفرون.

وكان آخرها هزة أرضية بقوة 2.3 درجة وكان مركزه 49 كيلومترا شرق رين، و15 كيلومترا شرق فيتري.