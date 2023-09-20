«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الأماكن والشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عدد من الوظائف الشاغرة في بعض شركات القطاع الخاص، التي تتطلب أخصائي موارد بشرية، وأمين مخازن، ومندوب مبيعات في عدد من المحافظات.

وظائف أخصائي موارد بشرية وأمين مخزن

وذكرت الوزارة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بعض شركات القطاع الخاص المتخصصة في الدواجن، تتطلب للتعيين أخصائي موارد بشرية، وأمين مخازن، للعمل في عدة مواقع تابعة لها، بالشروط التالية:

- مؤهل عالي.

- الخبرة من 2 إلى 4 سنوات.

- أقصى حد للسن 30 سنة.

- مقيم خارج القاهرة.

- موقف واضح من الجيش.

- المميزات والحقوق:

- راتب مجزى.

- سكن.

- عدد 3 وجبات يوميا.

- مواصلات.

- ساعات العمل من 8 إلى 10 ساعات، مع عدد 8 أيام إجازة شهرية، بالإضافة إلى تأمين طبي واجتماعي، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من هنــــا.

مندوب مبيعات لديه رخصة (خاصة – مهنية)

مطلوب مندوب مبيعات في عدة مناطق هي: مؤسسة الزكاة (القاهرة)، شبرا منت (الجيزة)، إسكندرية (أبيس العاشرة)، القليوبية، الشرقية، الغربية، بالشروط الآتية:

- مؤهل عالٍ- متوسط.

- خبرة في مجال البيع.

- رخصة قيادة (خاصة - مهنية).

- أقصى حد للسن 45 عاما.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- الراتب 8500 جنيه.

- مواصلات.

- ساعات العمل من 8 صباحًا.

- يوم إجازة أسبوعيا.

- تأمين طبي واجتماعي.

وللتقديم على هذه الوظيفة الرجاء ملء الاستمارة من خلال الضغط هنـــا.