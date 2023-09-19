الشباب والرياضة: برنامج «ريحانة» يصل جنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي «ريحانة» بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، الذي يجري تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.

تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

ويهدف البرنامج، إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهن من التعبير عن أنفسهن، وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات تواجههن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات، وتأثيرهن في شتى المجالات.

التدريب على المهارات الحياتية

وشملت السلسلة مركز شباب الساحل بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 25 فتاة، حيث تضمنت الفعاليات تنفيذ ورشة عمل الميسرات بالبرنامج والتدريب على المهارات الحياتية والتواصل واكتشاف الذات والتعارف على الأعضاء الجدد، أدار الحوار مجموعة من الفتيات اللاتي تم تدريبهن من وزارة الشباب والرياضة.

وفي محافظة الإسماعيلية، جرى تنفيذ لقاء لطلائع مركز شباب الإسماعيلية، تناول العادات المتبعة في الحياة اليومية والمشاعر الدائمة، كيفية التعامل مع الآخرين، وكيف تقيم الشخص من أول لقاء من طريقة الكلام والأسلوب والأخلاق والقيم والمبادئ.

وتطرقت الفعاليات لـ فن الإتيكيت ودوره في حياتنا، وطريقة مجاملة الآخرين والردود عليها، وانتقاد الآخرين بطريقة مهذبة، وتوضيح لفرق بين الهدف والحلم وكيفية الوصول للهدف لتحقيق الحلم.

وفي السياق ذاته، جاء تنفيذ برنامج «المهارات الحياتية من أجل النجاح»، ضمن البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات تحت شعار «ريحانة» بمحافظة الشرقية، إذ بدأ تنفيذ البرنامج بمركز شباب نزلة العرين.

ويستهدف البرنامج الفتيات بالمرحلة السنية من 16 إلى 24 سنة، حيث بدأت فعاليات الدورة بالتعارف والتعريف بـ مشروع ريحانة، ومناقشة المتدربات عن توقعاتهم من التدريب، والتعريف بخطة العمل المزمع العمل بها خلال أيام التدريب والمحددة بأجندة التدريب المقررة للبرنامج، من خلال الخمس جداريات الأساسية للمهارات الحياتية من أجل النجاح، التي تضم مفهوم الذات الإيجابى، إدارة الذات، مهارات التواصل، المهارات الاجتماعية، ومهارات التفكير العليا.