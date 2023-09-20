رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التعليم العالي» تتيح تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة

كتب:

أحمد أبوضيف
06:00 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة

بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، منذ قليل، باب التسجيل لرغبات مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، والمرحلتين الأولى والثانية المتخلفين، عبر رابط الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الحكومية على بوابة مصر الرقمية، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرحلة تقليل الاغتراب متاح عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات بالمجان، حيث يمكن للطلاب التسجيل عبر إدخال رقم الجلوس والرقم السري، لافتا إلى أنها مستمرة لمدة 3 أيام، ويمكن التسجيل عبر جهاز الحاسب الآلي أو من خلال معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات.

اقرأ المزيد:

نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023.. اعرف رابط التنسيق

مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى الخميس المقبل

تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات لكليات ومعاهد جامعة الفيوم 2023 -2024

تنسيق المرحلة الثالثة.. موعد التقديم للمعهد العالي لتكنولوجيا النقل
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.