«التعليم العالي» تتيح تسجيل رغبات تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، منذ قليل، باب التسجيل لرغبات مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، والمرحلتين الأولى والثانية المتخلفين، عبر رابط الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الحكومية على بوابة مصر الرقمية، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرحلة تقليل الاغتراب متاح عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات بالمجان، حيث يمكن للطلاب التسجيل عبر إدخال رقم الجلوس والرقم السري، لافتا إلى أنها مستمرة لمدة 3 أيام، ويمكن التسجيل عبر جهاز الحاسب الآلي أو من خلال معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات.