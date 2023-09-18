مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى الخميس المقبل

أعلنت جامعة الأزهر مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024، من يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر وحتى الخميس الموافق 21 سبتمبر على النحو الآتي:

تنسيق الأزهر للطلاب الوافدين

أولًا: الطلاب المقيدون على منح الأزهر الشريف يمكنهم التقديم من هنا.

ثانيًا: الطلاب غير المقيدين على منح يمكنهم التقديم من هنا.

الرابط الثاني لتسجيل الرغبات وطباعة طلب الالتحاق من هنا.

وكانت جامعة الأزهر قد فتحت باب التحويل بين الكليات بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 سبتمبر وحتى يوم 22 من الشهر ذاته.