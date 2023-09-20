عضو بالشيوخ: حديث «الوطنية للانتخابات» عن الشائعات يؤكد أهمية التكاتف

أشاد الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الهيئة العليا للانتخابات، مؤكدا أنه يعبر عن مرحلة دقيقة في عمر الوطن والدولة المصرية الجديدة، وتأكيدها على محاربة الشائعات واعتبارها جناية، ومحاسبة كل من يروج لها في هذه الفترة الحساسة من تاريخ الوطن، يدل بشدة على أهمية التكاتف ورفض أي من مروجي الشائعات خلال الفترة المقبلة، ولفظهم من قلب الوطن.

الانتخابات الرئاسية

أضاف «البدري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة واحدة من أهم اللحظات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، لذلك لا مكان فيها لمروجي الشائعات والمشككين من حجم إنجاز الدولة المصرية، خلال العشر سنوات المقبلة.

وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه سيتم عقد اجتماع يوم 25 سبتمبر الحالي، لإعلان الجدول المنظم للعملية الانتخابية، مؤكدا أنّ الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده لاختيار رئيسه.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال «بنداري» خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه جرى التعاقد على كميات الحبر الفسفوري اللازمة لانتخابات الرئاسة، مع مراعاة الشروط الصحية حرصًا على صحة المواطن، وكذلك تجهيز مكان لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وجرى تكليف الإدارة العامة لشرطة الانتخابات والمحاكم الابتدائية والأبنيئة التعليمية، وتم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 10 آلاف و85 مركزا انتخابيا.