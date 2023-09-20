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علاء عابد: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة يضمن الشفافية

كتب:

محمد يوسف
05:17 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
علاء عابد

علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.

أكد أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لكل المرشحين.

أوضح «عابد» في بيان، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون والمدنية الديمقراطية الحديثة بما يتماشى مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

أكد ثقته في حكمة وفطنة الشعب المصري أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتخرج بالصورة والمضمون اللائق الذي يليق بالدولة المصرية.

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