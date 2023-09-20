5 معايير لتقييم المتقدمين للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء في الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال اللجنة التنفيذية المشكلة لتقييم المشروعات المقدمة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها التي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي «Cop 28 ».

تقييمات المشروعات الخضراء

وأكد أنه يتم تقييم المشروعات وفقًا لخمسة معايير في كل الفئات، بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، بحضور المختصين وأصحاب المشروعات وممثلين للمجتمع المدني، كما يعتمد التقييم على الدرجة التي يقلل بها المشروع من التأثيرات السلبية على البيئة والحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية وجودة الهواء، ومدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع والجدوى المالية للمشروع، وقابلية المشروع للتكرار أو التوسع، والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع.

لجنة تقييم المشروعات

تأتي أعمال لجنة التقييم تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وبحضور الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والدكتورة ماجدة الشاذلي والدكتورة مروة عزت والدكتور زياد صلاح والدكتور أحمد عادل، والدكتورة شيرين عادل والدكتورة مروة ياسين، والمهندسة نيفين الليثي منسق عام المبادرة بالمحافظة.