حمزة نمرة يكشف عن صورة نادرة مع والده: «يا ريتك كنت مركز معايا»

كشف الفنان حمزة نمرة، عن صورة نادرة له تجمعه مع والده الراحل، خلال فترة طفولته على هامش الاحتفال بعيد ميلاده، قائلًا: «أنا فاكر الصورة دي، كانت في عيد ميلادي، وبابا الله يرحمه كان جايب لي هدية».

صورة حمزة نمرة مع والده

وكتب حمزة نمرة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أنا كنت عايز الموقف يعدي بسرعة، ومحرج وإخواتي بيصوروني، وبابا بيديني الهدية وهو حاضنني.. لما شفت الصورة دلوقتي، لقيتني بقول لنفسي يا ريتك كنت مركز أكتر من كده، في اللحظة دي وعرفت تعبر عن المحبة اللي جواك للي حواليك».

وأضاف حمزة نمرة: «بابا كان من صغره فنان وبيحب الرسم، كان نفسه يطلع رسام، لما خلص ثانوية عامة مجموعه كان يدخله كلية طب القاهرة، لكن هو كان عايز يدخل فنون جميلة.. كل عيلته وقفوا ضده وأقنعوه إن القرار الصح إنه يدخل طب ويؤجل الفن شوية لحد ما يخلّص».

أنا

أنا فاكر الصورة دي، كانت في عيد ميلادي وبابا الله يرحمه كان جايب لي هدية، أنا كنت عايز الموقف يعدي بسرعة ومحرج واخواتي بيصوروني وبابا بيديني الهدية وهو حاضنني. لما شوفت الصورة دلوقتي لقيتني بقول لنفسي ياريتك كنت مركز أكتر من كده في اللحظة دي وعرفت تعبر عن المحبة اللي جواك للي… pic.twitter.com/kNS5aJhacU — Hamza Namira (@HamzaNamira) September 20, 2023

ذكريات حمزة نمرة مع والده

واستكمل حمزة نمرة ذكرياته مع والده، قائلًا: «طبعا اتخرج من الطب وما دخلش فنون جميلة وسافر واشتغل طبيب أربعين سنة، كان مخلص جداً لشغله وربنا رزقه نجاح وسمعة طيبة.. في مرضه الأخير بابا كان كل اللي بيعمله إنه يصور رسوماته القديمة اللي رسمها وهو صغير وينشرها على الفيسبوك، كأنه بيقول إعرفوني، ده أنا، مش الشخص اللي عرفتوه الأربعين سنة اللي فاتت.. أغنية مرايات.. بأهديها ليك يا بابا».