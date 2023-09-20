التفاصيل الكاملة لاختفاء طائرة أمريكية بـ100 مليون دولار

أعلن الجيش الأمريكي الأحد الماضي، اختفاء طائرة عسكرية شبح من طرازF-35، تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، ونشر الجيش عبر «تويتر»، بيانا يطالب فيه بالإبلاغ عن الطائرة حال رؤيتها.

وفوجئ الجميع بعثور الجيش الأمريكي عن الطائرة محطمة بعد يوم، بعد أن قفز منها الطيار فوق ولاية كارولينا الجنوبية.

اكتشاف الحطام

وأصدر مسؤولون عسكريون أمريكيون، بيان يوم الاثنين، إنه تم اكتشاف حطام الطائرة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، في مقاطعة ويليامزبرج الريفية، «على بعد ساعتين شمال شرق قاعدة تشارلستون المشتركة»، وتتبع الطائرة لسرب تدريب الهجوم البحري رقم 501، الذي يعمل على تدريب الطيارين.

وطلبت السلطات العسكرية من المواطنين، الابتعاد عن المنطقة للسماح للمحققين بالقيام بعملهم، وتم التأكد من سلامة الطيار الذي قفز من الطائرة من خلال إيفاده إلى مستشفى قريب، وطلب الجيش الأمريكي، مساعدة من المواطنين في تحديد موقع إحدى طائراته المقاتلة من طراز إف-35، تبلغ قيمتها 100 مليون دولار.

تعليق عسكري

بدوره، قال متحدث باسم قاعدة تشارلستون المشتركة لشبكة «إن بي سي نيوز»، إن الطائرة المقاتلة تُركت في وضع الطيار الآلي عندما خرج منها الطيار، وتم تصميم هيكل الطائرة وأجهزة الاستشعار والأنظمة الخاصة بها مصممة للعمل دون أن يكتشفها رادار العدو.

عدم معرفة البحرية بالحدث

في الوقت نفسه، أشار سلاح مشاة البحرية في بيانه بأن معرفته بالحادثة محدودة في الوقت الراهن وسط محاولة لجمع معلومات عن الطائرة.

وكان الجيش الأمريكي قد علق بصفة مؤقتة، في عام 2018، نشاط طائراته المقاتلة من طراز إف-35 بعد حادث تحطم طائرة في ولاية ساوث كارولينا.