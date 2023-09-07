الجيش الأمريكي يعيد تمركز قواته في النيجر وسط ترقب حذر

عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء احترازي، على ما ذكرت وزارة الدفاع «البنتاجون»، اليوم الخميس.

وعلقت الناطقة باسم البنتاجون، سابرينا سينغ، بقولها إن وزارة الدفاع «تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي، إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز شمالاً».

أول تحرك عسكري أمريكي في النيجر

في الوقت نفسه، نقلت «رويترز» عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع اتخذت قرارا بإعادة تمركز بعض القوات والعتاد داخل النيجر، وسحب عدد صغيرمن الأفراد غير الأساسيين «من باب الحذر الزائد»، وذلك في أول تحرك عسكري أمريكي كبير في النيجر، منذ انقلاب يوليو الماضي.

تدريبات للقوات الأمريكية

ودربت القوات الأمريكية على مدى العقد الماضي، قوات النيجر على مكافحة الإرهاب، ونفذت مهاماً بطائرات مسيرة ضد تنظيم داعش وجماعة أخرى في المنطقة تابعة لتنظيم القاعدة، ولم يتضح بعد ما إن كانت تحركات القوات داخل النيجر جزءاً من استعدادات محتملة في حالة صدور قرار أمريكي بالانسحاب الكامل للقوات من الدولة الأفريقية التي تشهد اضطرابات واسعة.