نقيب الزراعيين: المشروعات ساهمت في توفير فرص عمل لنحو 12 ألف خريج سنويا

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، أن قرار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة حاليا، وعلى رأسها إضافة نحو 4 ملايين فدان، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع الأفقي والرأسي في الأراضي الزراعية.

وتابع خليفة خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: أن المشروعات الزراعية في مصر، ساهمت في توفير فرص عمل لنحو 12 ألف خريج سنويا، من المقيدين بنقابة المهن الزراعية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

دعم الرئيس السيسي للفلاحين

وبشأن دعم الرئيس السيسي للفلاحين، علق قائلا: تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية من أهم قرارات الحزم التي اتخذها الرئيس السيسي؛ للحماية الاجتماعية من أزمات الاقتصاد التي ضربت بلدان العالم.

وقف تصدير البصل

واستكمل سيد خليفة: «ما قام به الرئيس السيسي من دعم مادي وسياسي في المجال الزراعي انعكس على المجتمع كله، برغم التحديات التي يواجهها العالم بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية».

وأضاف نقيب المهن الزراعية: «كل المشروعات الزراعية الجارية تعمل بكافة طاقتها على مدار 24 ساعة، ونحتاج لتعزيز الإنتاج الزراعي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأثير سلاسل الإمداد العالمية، وأحيي الحكومة بإيقاف تصدير البصل لـ3 شهور؛ لأن أسعار البصل ارتفع بصورة غير مبررة، منوها أنه قد يكون ارتفع بسبب زيادة التصدير 200 ألف طن عن العام الماضي».

وبشأن البصل البودر، اختتم: ثقافة المصريين تتمثل في التعامل مع البصل الطبيعي، أما البصل البودر يعتبر حلا مؤقتا، خاصة أن ثقافة المصريين لا تسير مع هذا النوع.