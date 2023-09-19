حزب مصر بلدي: الرئيس السيسي استعاد ريادة مصر للتناسب مع التغيرات

قال سعيد شحاتة، أمين عام تنظيم حزب مصر بلدي، إن الحزب أجمع على إعلان دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، من أجل استكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة.

استعادة ريادة مصر

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء DMC»، الذي يذاع على قناة «DMC»: «أحب أن أوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قدمه في الفترة الأخيرة من مجهودات، لاستعادة ريادة الدولة المصرية بشكل يتناسب مع المتغيرات الدولية والأزمات».

وتابع: «لن ننسى أن هذه الدولة في ظل حكم الرئيس السيسي، واجهت موجات الإرهاب، واستعادت أمن واستقرار مصر، للحفاظ على الأمن القومي والانتقال إلى مرحلة البناء والريادة».

استقبال 14 مليون سائح

وقال: «مصر الآن تستعد لاستقبال ما يقرب من 14 مليون سائح، وذلك بفضل المشروعات والبنية التحتية الموجودة في مصر، ومصر وصلت أيضا لمرحلة من الريادة الدولية والإقليمية، وقد شاهدنا تعامل مصر مع الأزمة السودانية، والتحرك المصري لإنقاذ الشعب الليبي بعد الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية».