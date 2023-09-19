رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: الرئيس السيسي بذل مجهودات شاقة منذ توليه القيادة

أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الرئيس السيسي صنع ما لم يصنعه غيره في هذا المكان رفيع المستوى من جهود شاقة وغير عادية منذ تسلمه قيادة الدولة المصرية ورئاستها، وبدأت بحرب على الإرهاب، وقضى على مؤامرات خارجية كانت تحاك للدولة لتحويلها لدويلات.

لولا القضاء على الإرهاب ما كنا اليوم نشاهد الإنجازات

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة الحياة، مع الإعلامى محمد ممصطفى شردي، أنه لولا القضاء على الإرهاب، ما كنا اليوم نشاهد الإنجازات، ووصلت لحد الإعجازات في كل الحياة، من إنجازات لا تعد ولا تحصى، فالرئيس السيسى أصبح اختياره ودعمه واجب وطني على كل مصري شريف يشعر بالمسؤولية تجاه الوطن، مؤكدا أن الوطن أهم من الأفراد والأحزاب وكل شيء.

الرئيس السيسي هو الشخص القادر على تولي هذه القيادة

أشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إلى أن شخص الرئيس السيسي هو الشخص المميز القادر على تولي هذه القيادة والريادة في المرحلة القادمة، لإتمام ما تم إنجازه من مشروعات تنموية حقيقية على الأرض.