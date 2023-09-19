«العاملون بالغزل والنسيج»: 1.4 مليون عامل بالنقابة يدعمون الرئيس السيسي

كشف عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، تفاصيل إصدار بيان دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، موضحا أن هذا البيان ناتج عن قناعة ورضا.

الرئيس السيسي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي حافظ على الدولة المصرية وأمنها القومي.

ولفت عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إلى أن النقابة تضم 1.4 مليون شخص كلهم داعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي.

إنجازات الرئيس السيسي

وأوضح أن كل الشعب المصري شاهد عيان على إنجازات الرئيس السيسي، ولعل أهمها حالة الأمن والأمان التي نعيشها، وتفتقدها دول أخرى في المنطقة.

واختتم عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن الرئيس السيسي حول البنية المتهالكة إلى بنية عمرانية حقيقية في الطرق والكباري والمشروعات القومية الكبرى واستصلاح الأراضي الزراعية وغيرها.