نائب وزير الخارجية: تدشين التحالف الصحي «المصري – الأفريقي» يدعم التعاون مع القارة

قال السفير حمدي لوزة، نائب وزير الخارجية، إن تدشين التحالف الصحي «المصري - الأفريقي» يتكامل مع جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع كل الدول الأفريقية.

إنشاء التحالف تعكس قدرة الدولة المصرية

أضاف السفير حمدي لوزة، في كلمته خلال فعالية تدشين التحالف الصحي «المصري - الإفريقي» المنعقد حاليًا في أحد فنادق القاهرة، أن خطوة إنشاء التحالف تعكس قدرة الدولة المصرية للتنسيق بين مختلف المؤسسات سواء حكومية أو عمل أهلي أو قطاع خاص بمجال تقديم الخدمات الطبية، وهو إضافة طيبة لمبادرات عديدة تقوم بها مصر مع الدول الإفريقية.

ولفت إلى متابعة العمل على مبادرة رئاسية لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، و30 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول الإفريقية، والمساهمة في تفعيل وكالة الدواء الإفريقية، والتي من المنتظر أن توفر أدوية منتجة إفريقيًا لشعوب القارة.

الأزمة السودانية تلقى أولوية لدى الدولة المصرية

وأشار إلى أن الأزمة السودانية تلقى أولوية لدى الدولة المصرية، وخصوصًا القطاع الصحي للسودان بصورة تمكنه من الاستجابة للوضع الصحي هناك، عبر تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية عبر أجهزة الدولة والمجتمع المدني، وإعادة التأهيل والتشغيل المشترك لأحد المستشفيات في بورسودان، وتعزيز العمل مع دول جوار السودان، وعلاج المدنيين من مصابي العمليات العسكرية، والعمل على الاستجابة الإنسانية في السودان.