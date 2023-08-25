هل تقلل لقاحات كورونا حدة الإصابة بالمتحور الجديد؟.. مستشار الرئيس يرد

أجاب الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على التساؤل الخاص بـ «هل تُقلل لقاحات كورونا حدة الإصابة بالمتحور الجديد»، مؤكداً أن اللقاحات متوفرة وهناك أنواع تُنتج محلياً.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الفئة الثالثة الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس وهم أصحاب الأمراض المُزمنة كمرضى الجهاز التنفسي والقلب والأورام والمناعة القليلة، هم من يحتاجون إلى تطعيم حينما تُقرر وزارة الصحة والسكان أو الذهاب إلى مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة.

أعراض متحور كورونا الجديد

- الحمى والتهاب الحلق.

- سيلان الأنف والسعال.

- انخفاض نسبة الأكسجين في حالة الإصابة الشديدة.

- التعب والإسهال.

- آلام الجسم والعضلات.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

- الحفاظ على تطعيمات كورونا.

- ارتداء الكمامة الطبية.

انتشار متحور كورونا الجديد

- تم رصده في 51 دولة حتى الآن منها الصين وأمريكا.

خطورة متحور كورونا الجديد

-لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى.

-لوحظت سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.