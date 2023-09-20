عضو تنسيقية الشباب: الاجتماع التأسيسي لـ«الوطنية للانتخابات» 25 سبتمبر

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور التنسيقية يتضمن شرح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، استعدادا للانتخابات الرئاسية، والمؤتمر الصحفي للهيئة اليوم بمثابة البداية فقط.

الاجتماع التأسيسي للهيئة الوطنية للانتخابات

أضاف «مقلد»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه في يوم 25 سبتمبر، سيكون الاجتماع أكثر تأسيسا لأنه سيكون معه الجداول الانتخابية من فتح باب الترشح والمتطلبات لعملية الترشح.

وأكد أن الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية في موعده الدستوري، لأن البعض اختلط معهم الأمر، والمادة 140 من الدستور كانت واضحة في هذا الأمر، وأشارت إلى أن فتح باب الترشح يكون بمدة لا تقل عن 120 يوماً.

الإشراف القضائي الكامل

لفت إلى أن الهيئة أعلنت عن أمر مهم، هو استمرار الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وهذا أمر في غاية الأهمية للمواطنين كلهم، كما أن الهيئة دعت بشكل إيجابية للمواطنين كلهم بممارسة حقهم في عملية الترشح والانتخاب.