اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الهيئة الوطنية»: انتخابات الرئاسة تحت إشراف قضائي كامل

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«الهيئة الوطنية»: انتخابات الرئاسة تحت إشراف قضائى كامل

«بنداري»: إعلان الجدول الزمنى الاثنين المقبل.. والعملية الانتخابية ستجرى بكل شفافية ووفق المعايير الدولية والمحلية.. ولن نتهاون مع أي تجاوز

مدير الهيئة: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.. ولجان مناسبة لكبار السن وذوى الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة

وتحديث قاعدة البيانات للمواطنين بصفة مستمرة.. والانتخابات ستخرج بصورة تليق بمصر وشعبها.. والتصويت الإلكترونى يستلزم تعديلاً دستورياً

المستفيدون: شكرا لـ«السيسي» حياتنا اتغيرت.. وننتظر المزيد

المبادرات الرئاسية بر أمان للمصريين

الحكومة تقر زيادة غلاء المعيشة ومنحة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى

«مدبولى»: إعداد قوانين الحزمة الاجتماعية الجديدة لإقرارها من البرلمان أول أكتوبر

«جبريل»: «حياة كريمة» أعادت تأهيل بيتنا والعيشة ارتاحت.. و«إسماعيل»: الغاز رحمنا من طابور المستودع

«سحر»: «تكافل وكرامة» سند بيتى وعيالى.. و«بر أمان» تمنح «أبوالعلا» مركباً بعد 50 سنة باليومية فى البحر

«التعليم»: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

توجيه «القومى للامتحانات» بتجديد بنوك أسئلة الثانوية لتكون متميزة وضخمة

«مصر بلا غارمات» فكّت كرب «فاطمة» بعد حبسها فى وصل أمانة.. و«دكان الفرحة» تتكفل بتجهيز «العرايس»

«التأمين الصحى» وعلاج «فيروس سى» ينقذ حياة «ياسمين وكريم».. و«مستورة» تدعم المرأة المعيلة

مصر استعدت للحرب أمام العالم دون كشف نواياها

ننشر عدداً من الانفرادات والحوارات فى اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد

«القيادة» تأكدت من النصر يوم «5 أكتوبر».. و«السادات» كان يقول إنه يسعى للسلام لتفوق السلاح الإسرائيلى

مدير «الدفاع الوطنى» الأسبق: نجاح «الخداع» جعلنا نواجه ربع جيش إسرائيل.. و«ديان» تفقَّد «الجبهة» قبل المعركة

استعدادات القطبين

الأهلى: «كولر» يرفض راحة اللاعبين ويستعد لـ«سان جورج» وتجهيز لـ«الشحات وكهربا»

الزمالك: مواجهة نارية لفريق الكرة مع بيراميدز الليلة.. وغياب «زيزو وصبحى وسكر»

الصفحة الثانية

«الهيئة الوطنية» تعلن الجدول الزمني في مؤتمر صحفي الاثنين المقبل

انتخابات الرئاسة تحت إشراف قضائى كامل

«بندارى»: الشعب المصدر الرئيسى للسلطات وله الحق فى اختيار رئيسه.. والهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

لجان مناسبة لكبار السن وذوى الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة

ودعوة منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لمتابعة الحدث

الانتخابات ستجرى بكل شفافية ووفق المعايير الدولية والمحلية.. ونقوم بتحديث قاعدة البيانات للمواطنين بصفة مستمرة

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المستشار وليد حسن سيد حمزة - نائب رئيس محكمة النقض

النائب تيسير مطر: رصدنا الوضع الراهن على كافة الأصعدة وانتهينا إلى أن الرئيس هو الأصلح

أمين «تحالف الأحزاب»: 42 حزباً سياسياً توافقوا على تأييد «السيسى» لولاية جديدة

الدولة عبرت التحديات بالارتباط بين الشعب والقيادة السياسية.. ودشّنا «كنا فين وبقينا فين» لعرض إنجازات 10 سنوات

الصفحة الثالثة

المستفيدون: شكراً لـ«السيسى» حياتنا اتغيرت.. وفى انتظار المزيد

المبادرات الرئاسية بر أمان للمصريين

الصفحة الرابعة

«جبريل»: المبادرة أعادت تأهيل منزلنا و«العيشة ارتاحت»

و«إسماعيل»: «وصلة الغاز رحمتنا من طابور المستودع»

«حياة كريمة» لأهالينا.. خدمات ومرافق وبيوتنا عَمار

«أبوالعلا»: «بعد سنين شقا وتعب أخيراً بقى عندى مركب مش هاشتغل باليومية عند حد ومكسب يومى ليا وحدى»

«فاطمة»: دخلت السجن فى وصل أمانة لتجهيز أختى وربنا سخّر لى اللى وقف جنبى وخرجت لأولادى

«بَر أمان».. مركب ورزق وفير لصغار الصيادين

«مصر بلا غارمات».. فك الكرب ولمّ شمل الأسرة

«آية»: دربت مستفيدات «تكافل» على التطريز

«منال»: منحة من الدولة لدعم الأرامل والمطلقات

«كريم»: شُفيت بعد معاناة طويلة مع المرض اللعين

«عبدالخالق»: المبادرة أنقذت حياتى وحياة ملايين المصريين

«مستورة».. قروض دون فوائد ومعارض لتسويق المنتجات

«علاج فيروس سى».. تمنح اليائسين فرصة جديدة للحياة

الصفحة الخامسة

«شهد»: تزوجتُ قبل شهرين بفضل المساعدة الكبيرة التى تلقيتها من المبادرة

ولولا دعمهم لما اكتمل الجهاز وكان من الممكن أن نطلب تأجيل الزفاف

«دكان الفرحة» تتكفّل بالمقبلات على الزواج من الأجهزة إلى التجميل

«زينب» تعافت من «أورام القولون».. و«هويدا» بعد علاج «جلطة العين» بالمجان: شكراً للرئيس

«تكافل وكرامة».. معاً نجتاز أعباء الحياة.. دعم نقدى وتعليم بلا مصروفات

«التأمين صحى وشامل».. الدّاخل لم يعد مفقوداً

«محمود»: غيّرت حياتى 180 درجة بفضل التدريب واكتسبت منها الخبرة والتطبيق العملى

«داليا».. إصابة زوجها دفعتها إلى تعلم «الغزل» وطورت عملها لمشروع سجاد يدوى فى البيت

«صنايعية مصر».. باب رزق للشباب

«تنمية المرأة الريفية».. تمكين اقتصادى.. وتعليم حرفة.. وتدريب مجانى

«النجار»: تحويل الميكروباص ساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا الشهرية.. و«أحمد»: كنت بستهلك وقود بـ5800 جنيه شهرياً وبعد تركيب أسطوانات الغاز سعر الوقود «نزل للنص»

«إحلال المركبات».. توفر 50% من تكلفة الوقود لصالح السائقين

الصفحة السادسة

«الوطن» تواصل نشر عدد من الموضوعات المميزة من أرشيفها فى «اليوبيل الذهبى» لنصر أكتوبر المجيد

مصر استعدت لـ«الحرب» أمام العالم دون كشف نواياها

اللواء محمد الغبارى: موشيه ديان تفقَّد «الجبهة» قبل «المعركة» بيوم.. وقال لـ«جولدا مائير»: لا توجد حرب.. «السادات» يُلهى شعبه

مدير «الدفاع الوطنى» الأسبق: خطة الخداع الاستراتيجى جعلتنا نواجه رُبع جيش إسرائيل فى «6 أكتوبر».. وأعتبره نصف النصر

«القيادة» تأكدت من النصر يوم «5 أكتوبر».. و«السادات» كان يقول إنه يسعى للسلام لتفوُّق السلاح الإسرائيلى

هكذا استعدت مصر للحرب «تحت أعين إسرائيل»

الصفحة السابعة

أوراق وحسابات جديدة «كولر» يرفض الراحة في الأهلي.. تجهيز خاص لـ«الشحات وكهربا».. وغضب ضد «عبدالمنعم»

مواجهة الأشقاء تحديد موعد مباراتى الفراعنة وتعاون خاص مع «المتحدة»

طموحات مشتركة.. الزمالك مع بيراميدز فى مواجهة نارية.. وغياب «زيزو وصبحى وسكر وعيسى» لظروف مختلفة

الأفضل فى العالم حاليا.. أساطير ليفربول يتغنون بـ«صلاح».. «شيرار» ينصح «الريدز» ببيعه لأسباب مالية.. والفريق يبدأ مشوار الدورى الأوروبى أمام «لاسك»

الصفحة الثامنة

«آن الأوان تدوق يا ولا» الخير كتير و«الحلاوة» زيادة.. الفيوم بتفرح

«الجمهور المصرى الحَكم» بطلة «وداعاً جوليا» سعيدة بـ«الجونة»

سنوات من الطاقة الإيجابية والتعافى بالفن فى «قعدة غُنا»: «هابى بيرث داى يا داليا»

«لم يُلطخ بالطين» شهادة مصور منزل درنة الصامد فى وجه الإعصار

زى وشنط وكتب خارجية معرض أدوات مدرسية لأيتام «شبرا الخيمة»