خبير نظم صحية: السلطات المغربية وفرت بدائل لأماكن الدراسة وتقدم الدعم النفسي للطلاب

قال الدكتور خالد فتحي خبير النظم الصحية، إن السلطات في المغرب، وفرت بدائل لأماكن الدراسة المتضررة من أثار الزلازال المدمر الذي ضرب البلاد، وجهزت السلطات لجانا لتقديم الدعم النفسي للطلاب وإزالة آثار الكارثة من نفوسهم.

نقل نحو 600 تلميذ

أضاف خلال مداخلة من الرباط مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدراسة انطلقت في موعدها في مراكش، ولا صحة للشائعات التي قالت إن الدراسة توقفت.

وأوضح أن إقليم الحوز وششتاوة شهد تجهيز خيام وقاعات دراسية لاستمرار الدراسة، وهناك نحو 600 تلميذ نقلوا من المدن المتضررة إلى مدن أخرى ليستأنفوا الدراسة.

بعض التلاميذ فقدوا أهاليهم

وذكر أن بعض التلاميذ فقدوا أهاليهم وجيرانهم أصدقائهم، وبعض التلاميذ راحوا ضحايا الزلزال، وبالتالي قدمت الوزارة لهم دعما نفسيا، وأيضا الكثير من التلاميذ فقدوا أدواتهم الدراسية والحواسيب الخاصة بهم وبدأت الوزارة في تعويضهم، وهذا العام سيشهد إجراءات استثنائية لكن من العام المقبل ستنتظم الدراسة بشكل طبيعي.