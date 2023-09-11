شوارع مراكش تحتضن ضحايا الزلزال.. وفرق الإنقاذ تصارع الوقت لإنقاذ المصابين
كتب:
يارا أشرف
08:19 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
آثار زلزال المغرب - صورة أرشيفية
استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، تحت عنوان «حالة ذعر وضحايا تحت الأنقاض جراء زلزال المغرب المدمر».
وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد بـ«ساعة بعد أخرى يتزايد حجم الإحساس بهول الكارثة التي ضربت المغرب، تعداد الضحايا تخطى الألفي وفاة، وحالات الإصابة تتوالى على المستشفيات، بينما يصارع نصفها الموت بعدما صُنف حالات حرجة خرجت من تحت الركام، هكذا يبدو الوضع في المغرب».
وأضاف: «بعد أعنف زلزال يتعرض له المغرب منذ أكثر من نصف قرن، والذي سجل قوة 6.8 ريختر، كان مركزه على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب غرب مراكش، وتواصل فرق الإنقاذ عملياتها للبحث عن ناجيين محتملين، والوصول إلى جميع المناطق التي ضربها الزلزال، خاصة المناطق الجبلية النائية جنوب غرب مراكش».
وتابع: «قضى أولئك الذين شردوا بسبب الدمر الذي خلفه الزلزال لياليهم في العراء خارج منازلهم، سواء في شوارع مراكش أو تحت مظلات مؤقتة في بلدات منطقة جبل الأطلس، مثل بلدة مولاي إبراهيم التي تعد من أكثر المناطق تضررا».
وواصل التقرير: «تواجه فرق الإنقاذ صعوبة بسبب طبيعة المناطق الجبلية الوعرة، وبُعد المسافات، وصعوبة إيصال المعدات اللازمة لعملية الإنقاذ، ومنذ الساعات الأولى للزلزال قدّمت دولا عربية وغربية تعازيها إلى المغرب في ضحايا الزلزال، فضلا عن تقديم مساعدات إنسانية، في وقت أعرب فيه أيضا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن استعدادهما لتقديم الدعم لإغاثة ضحايا الزلزال المدمر».
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