شوارع مراكش تحتضن ضحايا الزلزال.. وفرق الإنقاذ تصارع الوقت لإنقاذ المصابين

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا حول الزلزال المدمر الذي ‏ضرب المغرب، تحت عنوان «حالة ذعر وضحايا تحت الأنقاض جراء ‏زلزال المغرب المدمر».‏

وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد بـ«ساعة بعد أخرى يتزايد حجم ‏الإحساس بهول الكارثة التي ضربت المغرب، تعداد الضحايا تخطى الألفي وفاة، وحالات الإصابة تتوالى على المستشفيات، بينما يصارع نصفها الموت بعدما ‏صُنف حالات حرجة خرجت من تحت الركام، هكذا يبدو الوضع في المغرب».‏

وأضاف: «بعد أعنف زلزال يتعرض له المغرب منذ أكثر من نصف قرن، والذي ‏سجل قوة 6.8 ريختر، كان مركزه على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب غرب ‏مراكش، وتواصل فرق الإنقاذ عملياتها للبحث عن ناجيين محتملين، والوصول إلى ‏جميع المناطق التي ضربها الزلزال، خاصة المناطق الجبلية النائية جنوب غرب ‏مراكش».‏

وتابع: «قضى أولئك الذين شردوا بسبب الدمر الذي خلفه الزلزال لياليهم في ‏العراء خارج منازلهم، سواء في شوارع مراكش أو تحت مظلات مؤقتة في بلدات ‏منطقة جبل الأطلس، مثل بلدة مولاي إبراهيم التي تعد من أكثر المناطق تضررا».‏

وواصل التقرير: «تواجه فرق الإنقاذ صعوبة بسبب طبيعة المناطق الجبلية الوعرة، ‏وبُعد المسافات، وصعوبة إيصال المعدات اللازمة لعملية الإنقاذ، ومنذ الساعات ‏الأولى للزلزال قدّمت دولا عربية وغربية تعازيها إلى المغرب في ضحايا الزلزال، ‏فضلا عن تقديم مساعدات إنسانية، في وقت أعرب فيه أيضا الاتحاد الأوروبي ‏والأمم المتحدة عن استعدادهما لتقديم الدعم لإغاثة ضحايا الزلزال المدمر».

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