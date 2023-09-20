«القومي للإعاقة» يوقع بروتوكول شراكة لتحسين الخدمات التقنية والمعلوماتية

وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، اليوم، بروتوكول شراكة مع 10 جهات للتعاون فيما بينهم، لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي ستساهم في دمجهم وتمكينهم على كل المستويات، من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية «DAISY Multimedia Publications»، بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» لتنفيذ المشروع.

الشراكة اليوم بين 10 جهات تمت في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بهذه الشراكة التي تعد إستراتيجية نوعية في مجال تقديم وتسهيل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يؤكد يوما بعد الآخر على اهتمام الدولة وجديتها في دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدمت بهذه المناسبة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الدائمة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم حقوقهم، كما ثمنت الدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في دعمه لكافة الإستراتيجات والأفكار والخطط التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية بحق الأشخاص ذوي الاعاقة وتعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم في المجتمع.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن هذه الشراكة والرامية إلى تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا في مسألة الوصول إلى المعلومات، أمر سيساهم وبشكل فعال في الربط الشبكي بين هذه الجهات والتعاون الفعال واللحظي فيما بينهم، وهو ما سينعكس بدوره على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعلوماتية، خاصة وأن الجهات التي وقعت على الشراكة هي وثيقة الصلة في عملها بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم لهم حزمة من الخدمات.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن مذكرة الشراكة تم توقيعها بين كل من: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مُممثلة في الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبة الإسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية، وجامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية والمنصورة وجامعة الأزهر.

وأشارت المشرف العام، أن المجلس شارك في دعم وتنفيذ المرحلة الأولي لهذا المشروع وذلك بالتعاون مع وكالة «جايكا» وكل من : «وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» و«مكتبة الإسكندرية» و«الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية».

وأكدت أن العاملين بالمجلس، تم تدريبهم في المرحلة الأولى من المشروع على العمل بتقنية DAISY Multimedia Publications وقاموا بالفعل خلال المرحلة الأولى من المشروع بتحويل عدد من إصدارات المجلس إلى مواد صوتية وذلك بهدف تحسين الوصول إلى المعلومات والتوعية من خلال هذه التقنية.

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن المرحلة الثانية من المشروع يدخل فيها المجلس كمنسق رئيسي.