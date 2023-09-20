اكتشاف فيروس جديد في أعمق مكان على وجه الأرض.. هل يصيب البشر؟

ظهور الأمراض والأوبئة الجديدة عادة ما يثير قلق شعوب العالم مع كل كشف جديد، ومؤخرًا تم اكتشاف فيروس لم يسبق له مثيل في أعمق مكان على سطح الكرة الأرضية، وهو خندق ماريانا أسفل سطح مياه المحيط الهادي.

تفاصيل اكتشاف الفيروس الجديد

وأوضحت صحيفة «مترو» البريطانية، أن الخندق الذي تم اكتشاف الفيروس فيه عمقه 11 ألف متر تحت سطح المحيط الهادئ، حيث تعد الأعماق الغامضة للخندق الواقع بين إندونيسيا واليابان موطنًا لعدد لا يحصى من المخلوقات الغريبة التي تم اكتشاف جزء بسيط منها، بما في ذلك سمكة أبو الشص وسمكة القرش العفريت، كما أنها موطنًا لمليارات الكائنات المجهرية – البكتيريا.

وقال الدكتور مين وانج، المسؤول عن إحدى الدراسات الحديثة عن خندق ماريانا في تصريحات له: «أينما توجد حياة، يمكنك المراهنة على وجود كائنات تنظيمية تعمل، والمقصود بها الفيروسات».

ما هو الفيروس الجديد؟

الفيروس الذي تم اكتشافه في الرواسب التي تقع على عمق 8900 متر، هو عبارة عن عاثيات جرثومية، والتي تعني حرفيًا «آكلة البكتيريا»، حيث يصيب هذا الفيروس البكتيريا ويتكاثر داخلها، لكن في هذه الحالة لا يبدو أنه يقتل مضيفه، لكن عندما تنقسم الخلية البكتيرية، يتم نسخ المادة الوراثية الفيروسية وتمريرها بسهولة لكائنات بحرية أخرى.

وهذا يعني أن الاكتشاف الجديد لا يشكل تهديدا للبشر، لأنه لا يهاجم الخلايا البشرية.

وأوضح الدكتور «وانج» مستطردًا: «على حد علمنا، هذه هي أعمق نقطة معزولة معروفة في المحيطات، ويُعتقد أن عاثيات البكتيريا هي أكثر أشكال الحياة وفرة على وجه الأرض».

ويصيب الفيروس الجديد، المسمى «vB_HmeY_H4907»، مجموعة من البكتيريا المعروفة باسم الهالوموناس، والتي توجد غالبًا في الرواسب من أعماق البحار ومن الفتحات الحرارية المائية، وهي فتحات تتواجد في قاع البحر تطلق تيارات من الماء الساخن.

وتشير النتائج إلى فتح تساؤلات ومجالات بحثية جديدة تركز على استراتيجيات البقاء للفيروسات في البيئات القاسية والمعزولة، وكيف تتطور مع مضيفيها.

وتشير الدراسات العلمية الأخيرة أيضًا إلى وجود عائلة فيروسية غير معروفة سابقًا في أعماق البحار، ربما تتواجد خارج خندق ماريانا، وتسمى علميًا بـ«Suviridae».

ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن فيروسات جديدة أخرى متواجدة في أماكن متطرفة داخل أعماق المحيطات والبحار، مما يمكن أن تساهم في توسيع فهم البشر للغلاف الفيروسي، حسب الدكتور «وانج»، حيث توفر البيئات المتطرفة آفاقًا مثالية لاكتشاف الفيروسات الجديدة بشكل يومي.