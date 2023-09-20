«مصر بلا غارمات».. فك الكرب ولمّ شمل الأسرة

لم تكن تتخيل أن ينتهى الحال بها يوماً لأن تصبح نزيلة فى واحد من مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية، 9 أشهر قضتها خلف الأسوار، كل شهر منها مر عليها كعام كامل، ولكن كيف لها أن تصبر على باقى سنوات العقوبة.

تتذكر فاطمة السيد، من إحدى قرى مركز ومدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية، ما حدث لها قبل عام ونصف العام، إذ تعرضت للحبس بسبب استدانتها من أحد الأشخاص مبلغاً مالياً لشراء أجهزة كهربائية لإكمال زواج شقيقتها الصغرى، إلى جانب دين آخر كان عليها لتاجر الأجهزة، تحكى لـ«الوطن»: «سدّدت جزءاً للتاجر، لكنه قرر تقديم إيصالات الأمانة للنيابة، وبمجرد صدور الحكم علىّ بالحبس قدّم الشخص الدائن هو الآخر إيصال الأمانة، لأجد نفسى أمام قضيتين مختلفتين وعلىّ سداد مبلغ 36 ألف جنيه».

«فاطمة»: دخلت السجن فى وصل أمانة لتجهيز أختى وربنا سخّر لى اللى وقف جنبى وخرجت لأولادى

لم يكن باليد حيلة، فقضت «فاطمة» 9 أشهر فى السجن من ثلاث سنوات هى مدة العقوبة فى إيصال الأمانة الأول: «كنت بادعى ربنا فى كل ليلة يرفع عنى البلاء، وإنه يسخر لى اللى يقف جنبى ويفك كربى، ويسدّد جزءاً من ديونى، كان نفسى أخرج لأولادى وأسرتى، وحشونى».

تابعت: «فاكرة كلام المحامى فى أول جلسة محاكمة، قال لى موقفى صعب لاتهامى من شخصين مختلفين بعدم تسديد الفلوس، لكن زوجى استطاع الوصول إلى إحدى مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى، اللى تدخلت وسدّدت عنى الدين ضمن مبادرة الرئيس (سجون بلا غارمات) وخرجت الحمد لله لأسرتى فى مارس الماضى».

«قابلت الكثير من الحالات زيى فى السجن، اللى استدانت بسبب زواج بناتها، أو بسبب مرض حد من أفراد الأسرة، وانتهى بيهم الأمر خلف الأسوار، لكن الدنيا لسه بخير، كل شهر تقريباً كان فيه حالات بتخرج بعد تسديد إحدى المبادرات أو الجمعيات ديون الغارمات أو بعفو من الرئيس السيسى، وحقيقى اللحظة بين الأسرة تستاهل مليون شكر كل يوم لله أولاً وللرئيس اللى كان سبب فى فك كربنا».

هناء عبدالحميد، سيدة فى الأربعينات من عمرها، اضطرت هى الأخرى إلى الاقتراض لتسديد جزء من مستحقات جراحة عاجلة لزوجها الذى تعرّض لحادث كبير فى أثناء عودته من عمله على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى، غير أن دين «هناء» تم سداده قبل إلقاء القبض عليها لتنفيذ حكم الحبس: «زوجى تعرّض لحادث مرورى بعد اصطدام سيارة ملاكى بدراجته النارية قبل عدة أعوام، واحتاج إلى تدخل جراحى فى العمود الفقرى، لإنقاذه من شلل مُحقّق، واضطرينا وقتها لحجزه فى مستشفى خاص، ودلنى أحد الأشخاص على شخص أقرضنى مبلغ 18 ألف جنيه بشرط تسديده بفوائد 25%، فلم أستطع السداد بسبب تحمّلى نفقات المنزل وعدم قدرة زوجى على العمل».

قدّم الدائن إيصالات الأمانة وحصل على حكم بحبسها، فلم تجد «هناء» أمامها ملجأً إلا مؤسسة مصر الخير، أملاً فى الاستفادة من مبادرة «مصر بلا غارمات»، فقبلوا أوراقها وسدّدوا دينها: «لو كنت دخلت السجن، أولادى كانوا هيضيعوا، مين كان هيصرف عليهم، وأبوهم مريض لا يستطيع العمل»، وفّر التحالف الوطنى للعمل الأهلى مشروعاً صغيراً لـ«هناء» فى قريتها تعمل به حالياً لمساعدتها فى تربية أبنائها: «أعظم خير إنك تفك كرب إنسان احتار دليله، وفك كرب الغارمات من أعظم مبادرات الدولة والرئيس السيسى».