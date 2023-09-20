«مستورة».. قروض دون فوائد ومعارض لتسويق المنتجات

مئات الآلاف من النساء، وربما الملايين، يمثلن عمود البيت، تقع على عاتقهن مسئولية الأسرة، إما لغياب العائل أو عجزه عن العمل، فكانت تلك المحنة باباً لسعة الرزق، وبداية لقصة النجاح، من انطلاق المبادرة الرئاسية «مستورة»، التى وصلت إلى آلاف السيدات، وساعدتهن بتمويل مشروعاتهن متناهية الصغر، فى مجالات الإنتاج الحيوانى والتسويق الإلكترونى والأدوات المنزلية.

«ظروفى المعيشية كانت ميسرة إلى حد ما، كنت أشارك بمنتجاتى «الهاند ميد» فى الكثير من معارض (ديارنا) للحرف اليدوية والتراثية، وفكرت ذات يوم أن أضم معى عدداً من السيدات مستفيدات برنامج (تكافل) لتدريبهن على تطريز المنتجات اليدوية وبيعها فى معارض الحرف اليدوية لتكون مصدر رزق لهن، بجانب الدعم النقدى الذى يتقاضينه، لكنى كنت بحاجة إلى تمويل حتى نستطيع استكمال المشروع»، هكذا أوضحت آية الجابرى تجربتها بعد اللجوء إلى بنك ناصر الاجتماعى للحصول على قرض «مستورة».

«منال»: منحة من الدولة لدعم الأرامل والمطلقات

لم يختلف حال «آية» عن منال عبدالفتاح كثيراً التى اتجهت لقرض «مستورة»، قائلة: «توجهت لبنك ناصر وحصلت على القرض بدون فوائد»، وأوضحت «منال» أن القرض ساعدها فى توسيع نشاطها وزيادة الخامات، وبالتالى زيادة المنتجات، كما قامت الوزارة بمساعدتها والموافقة على مشاركتها فى المعارض مجاناً دون دفع رسوم، قائلة: «قرض مستورة ساعدنى أوسّع نشاطى ووشه كان خير على السيدات اللاتى يعملن معى، خاصة أن منهن أرامل ومطلقات»، لافتة إلى أن القرض ساعدها فى توفير فرص عمل لسيدات أخريات.