7 معلومات عن «تمويل مستورة» من «بنك ناصر».. يصل لـ50 ألف جنيه

يتيح بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية، وفقا لعدد من الشروط والخطوات، بهدف توفير الحماية والراعاية الاجتماعية لهم، ومن ضمن الفئات التى يستهدفها بنك ناصر الاجتماعي هي «المرأة»، حيث يتيح لها قرض «مستورة»، لتتمكن من خلال الحصول علليه القيام بفتح مشروع صغير أو متناهي الصغر، يساهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة مصدر الدخل، وذلك دون عائد ولمدة عامين.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 7 معلومات عن «تمويل مستورة» من «بنك ناصر».. يصل لـ 50000 جنيه، وفقا لبنك ناصر الاجتماعي.

معلومات عن «تمويل مستورة» من «بنك ناصر»

1- يعد «تمويل مستورة»، أحد تمويلات بنك ناصر الاجتماعي الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر.

2- تبدأ قيمة «تمويل مستورة» من بنك ناصر الاجتماعي من 4000 جنيه، وتصل إلى 50000 جنيه.

3- مدة تمويل «مستورة» تصل إلى عامين بحد أقصى.

4- يهدف «تمويل مستورة» تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدة المصرية القادرة على العمل.

5- يستهدف بنك ناصر الاجتماعي من خلال «تمويل مستورة»، رفع مستوى الدخل لدى السيدة المصرية.

6- يستهدف بنك ناصر الاجتماعي من خلال «تمويل مستورة»، تحويل السيدات المصريات إلى طاقة فاعلة منتجة من خلال دمجهم في الإقتصاد الرسمي للدولة.

7- «تمويل مستورة» يقدم من بنك ناصر الاجتماعي بدون عائد وبمصروفات إدارية فقط.