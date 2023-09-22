في الذكرى الأولى لرحيل هشام سليم.. أزمات واجهته خلال مشواره الفني

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان هشام سليم، الذي توفى بعد صراع مع المرض، ولكنه ما زال موجودًا بأعماله الفنية، وحاضرًا وسط جمهوره بأبرز الأعمال التي تم تقديمها خلال مشوار فني طويل امتد لسنوات طويلة، ولكنه واجه بعض المشكلات والأزمات خلال مشواره، ونعرض خلال التقرير التالي أبرزها:

إصابته بالسرطان

أصيب الفنان هشام سليم، بمرض السرطان الفترة الأخيرة من حياته، ولكنه تجاهل المرض وحاول أن يعامله كأنه مجرد «دور برد شديد»، وابتعد عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة، وظل يقاوم المرض قبل فترة وفاته .

مشكلة نجله

واجه الفنان هشام سليم قبل سنوات طويلة مشكلة بسبب نجله، عنما أجري عملية تحول جنسي، وغير اسمه من «نورا» إلى «نور»، وعلق نجله وقتها على الأزمة قائلاً: «مكنتش شايف مستقبل لنفسي، لا جواز ولا شغل ولا أي حاجة، بس اتعلمت أحب نفسي وأعمل اللي عليا، ومكنتش عايز أقول لوالدي ووالدتي أي حاجة غير لما أكون أنا عارف أنا عايز إيه».

هشام سليم وياسمين عبد العزيز

قد سبق وواجه الفنان هشام سليم أزمة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز عام 2016، حيث وقعت في منطقة الساحل الشمالي مشادات بين ابنتي الفنان هشام سليم وياسمين عبد العزيز، على إثر مطالبة الأخيرة الفتاتين بخفض صوت التلفاز، وهو ما أدى إلى وقوع الاشتباكات، وحررت ياسمين محضرًا ضدهن تتهمهن بالاعتداء عليها وضربها.