رئيس الفنون التشكيلية يفتتح معرض «سحر المدينة» الثلاثاء المقبل

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان وائل حمدان بعنوان «سِحر المدينة» بقاعة الباب سليم بساعة دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة الـ7 من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 سبتمبر 2023 بقاعة الباب سليم، ويستمر المعرض حتى 7 أكتوبر 2023.

معلومات عن وائل حمدان

الفنان وائل حمدان من مواليد القاهره 1971، وتخرج من كلية التربية الفنية الزمالك عام 1994، وتخصص في الرسم والتصوير والتصميم الاعلاني والتصوير الفوتوغرافي.

عمل في مجال الجرافيك والدعاية والاعلان والإخراج الفني ورسوم الاطفال وأغلفة الكتب مع عدد من دور النشر في مصر والكويت والسعودية

شارك في العديد من المعارض من بينها معرض جاذبية سري 1994، معرض الجمعية الكويتية للفنون التشكيليية 2001، معرض التحرير الكويت 2003، معرض الجاليات العربية والافريقية متحف الفن الحديث الكويت 2013.

وشارك معرض تصوير فوتوغرافي بساقية الصاوي 2015، معرض شخصي بالجريك كامبس 2016، معرض صحبة فن بجاليري ارت كورنر 2016.

كما شارك في معرض النوبة بدروب جاليري 2016، معرض شخصي فيسبا بجاليري ارت كورنر 2017 الزمالك، ومعرض 100 فنان بجاليري نوت الزمالك 2017معرض رياح الخريف بجاليري ارت كورنر 2017.

وشارك أيضا في معرض شخصي باسم أماكن ووجوه بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية فبراير 2018معرض البورتريه الثاني بمتحف أحمد شوقي 2018، معرض تصوير فوتوغرافي في فرنسا 2019، معرض كريشندو بجاليري ارت كورنر 2019ومن أعمال مقتنيات في كل من مصر والكويت والأردن والسعودية.