قطاع الفنون التشكيلية يعلن شروط وجوائز صالون الشباب في دورته الـ34

أعلن قطاع الفنون التشكيلية شروط وجوائز تفاصيل صالون الشباب الدورة الرابعة والثلاثين، موضحة أن آخر موعد لتلقي الطلبات 15 نوفمبر 2023.

شروط المشاركة في صالون الشباب

- أن يكون المشارك مصري الجنسية ولا يزيد عمره عن 35 عاما في تاريخ افتتاح الصالون.

- من حق الفنان المشاركة بمجال واحد من مجالات المسابقة على ألا يتجاوز طول الضلع الأفقي 3 أمتار

- تراعي أوزان وارتفاعات الأعمال ثلاثية الأبعاد بحيث تتسم بسهولة نقلها بشكل آمن داخل قاعات العرض

- في حالة تكوين العمل من أجزاء يراعى ألا تتجاوز المساحة المقررة لكل فنان المساحة المخصصة له بما في ذلك الفرغ الداخلي.

- الالتزام بأن تكون الأ‘مال من إنتاج موسم 2022- 2023،ويلتزم المشارك بالتوقيع وتدوين تاريخ الإنتاج والخدمات المستخدمة على خلفية العمل.

- يحظر على الفنانين المشاركين التقدم بأعمال سبق عرضها أو أجزاء منها على الجمهور داخل قاعات العرض المحلية والدولية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

- تراعى أصلية العمل وأصالته وأن يكون غير مقلد وأن يكون العمل غير منفذ ببرامج الذكاء الاصطناعي.

وللمشاركة من هــنــا

ولتفاصيل المشاركة من هنا

مجالات المشاركة في الصالون

التصوير، النحت، الرسم، الخزف، الجرافيك، التجهيز، الفنون الرقمية (تصوير فوتوغرافي- كمبيوتر جرافيك)، الميديا (فيديو أرت - الفنون التفاعيلية)

جوائز صالون الشباب

الجائزة الكبرى: 50 ألف جنيه.

- عدد 8 جوائز صالون قيمة كل جائزة (30 ألف جنيه) في المجالات التالية:

- جائزة الصالون في مجال التصوير

- جائزة الصالون في مجال النحت

- جائزة الصالون في مجال الرسم

- جائزة الصالون في مجال الخزف

- جائزة الصالون في مجال الخزف

- جائزة الصالون في مجال الجرافيك

-جائزة الصالون في مجال التجهيز

- جائزة الصالون في مجال الفنون الرقمية

- جائزة الصالون في مجال الميديا

- عدد ثلاثة جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 10 آلاف جنيه

- عدد جائزتين اقتناء متحف الفن المصري الحديث