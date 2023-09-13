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رئيس «الفنون التشكيلية» يفتتح معرض «سكتش» 21 سبتمبر

كتب:

إلهام الكردوسي
10:45 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الجماعي «سكتش» الذي يجمع الفنانين والنقاد والكتاب، في السابعة مساء 21 سبتمبر بقاعة أفق 1 في متحف محمد محمود خليل وحرمه، ويستمر حتى 20 أكتوبر.

المشاركون في معرض «سكتش»

ومن بين المشاركين في المعرض: الفنانين محمد عبلة، مصطفى الرزاز، مصطفى الفقي، تحية حليم وجاذبية سري، إبراهيم غزالة، جورج بهجوري، طارق زبادي، حسن عبد الفتاح ، سمير فؤاد، وعز الدين نجيب، ياسر جاد، خالد البغدادي وياسر سلطان.

وكان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، افتتح أمس معرض «أرض البشر» بقاعة الباب سليم، لـ الفنان مهاب عبد الغفار، وذلك بحضور عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفنون التشكيلية.

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مسؤول الملف الثقافي