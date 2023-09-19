سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الصاغة.. كم سجل؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الصاغة اليوم الثلاثاء 19-9-2023 خلال تعاملات الظهيرة 2220 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية، لذا نرصد في السطور التالية أسعار الأعيرة والجنيه الذهب على المستويين المحلي والعالمي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2537 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، فيما سجل سعر عيار 18مبلغ 1903 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 14 بـ1480 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1266 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

جنيه الذهب يسجل 17760 جنيها للشراء

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم 17760 جنيها للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وسعر جرام الذهب عيار 21 بـ2220 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

واستقر الذهب عالميًا فوق مستوى 1930 دولارًا للأوقية، اليوم الثلاثاء 19-9-2023، بعد ارتفاعه لـ3 جلسات متتالية، مع استعداد المستثمرين لأحداث البنك المركزي الرئيسية هذا الأسبوع.