يرغب قطاع كبير من المواطنين في متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين، وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 20-9-2023 في محلات الصاغة حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 استقرار منذ أسعار أمس، ليسجل اليوم 2210 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية 2526 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية 2210 جنيهات للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 1894 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1473 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2315 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية 17 ألفا و680 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.