انخفاض سعر الذهب اليوم.. تراجع كبير في الجنيه لو بتفكر تشتري

يهتم المواطنون دوما بمعرفة سعر الذهب اليوم كونة يشهد تغيرات مستمرة سواء بالارتفاع أو الانخفاض لكونه من السلع المهمة ويعتبر ملاذا آمنا لاستثمار الأموال فيه.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الأحد 17-9-2023 في محلات الصاغة حسب الأسعار اللحظية المعلنة من قبل بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، سجل نحو 2491.5 جنيه للشراء دون مصنعية، ويختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم، سجل نحو 2180 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، سجل نحو 1868.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1457.5 جنيه للشراء دون مصنعية ويختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم انخفاضا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 17440 جنيها للشراء، مقارنة بـ17480 في نهاية تعاملات الأمس.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت الأوقية اليوم 1925 دولارا.

الوقت المناسب لشراء الذهب

وفي حالة انخفاض أسعار الذهب تكون الفرصة مناسبة للشراء، واستثمار الأموال في الذهب ويفضل الجنيه كونه أقل مصنعية من الحلي والمشغولات الذهبية.

وبشكل عام تشهد أسعار الذهب هذه الأيام حالة من الاستقرار، رغم تراجع السعر، حيث يترواح التراجع يوميا ما بين 5 و10 جنيهات في أقصى حد، وهو ما يجعل الفرصة ملائمة للشراء، وفقا لشعبة الذهب.

توقعات بزيادة أسعار الذهب

وتوقع خبراء زيادة كبيرة مرتقبة بالأسواق العالمية وسط فقدان الثقة في أداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية وزيادة إقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من الذهب وتراجع الثقة في السندات السيادية بالأسواق الأمريكية والأوروبية.