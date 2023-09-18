استقرار سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-9-2023

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-9-2023، استقرارا في محلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا داخل محلات الصاغة الآن 2180 جنيها، بحسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة المصرية، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين بمحلات الصاغة 2491 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الاثنين في محلات الصاغة 2180 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين بمحلات الصاغة 1869 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين بمحلات الصاغة 2248 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين بمحلات الصاغة 1453 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الاثنين 17 ألفا و440 جنيها للشراء.