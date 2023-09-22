«بيتوزيرس».. تحفة فنية شاهدة على إبداع المصري القديم في النحت بالمنيا

تجميع العنب وعصره وتحويله إلي نبيذ، ثم تخزينه في أواني فخارية وتسجيل المنتج في دفاتر من أجل توزيعه بالتساوي على المحتاجين كافة، عملية صناعة كاملة أبدع فيها المصري القديم، وكشفتها لوحات «بيتوزيرس» في منطقة آثار تونا الجبل بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

إبداع الفنان المصري القديم في النحت

يقول فرج عبد العزيز الجهمي مدير مكتب تنشيط السياحة، في تونا الجبل لـ«الوطن»، إنّ لوحات مقبرة بيتوزيرس، كشفت إبداع الفنان المصري القديم في النحت، وطريقة عرضه لعملية عصر العنب وتحويله إلى النبيذ، إذ تُظهر إحدى لوحات المقبرة، ملامح عمال يبدو عليهم من علامات الوجه وتجاعيد الشعر، أنهم أفارقة، وكان يُستعان بهم كعمال زراعة في الحقول المصرية.

نقل النبيذ إلى مخازن معبد حجوتي لتوزيعه

ويضيف، أنّ اللوحة البديعة التي تستعرض مراحل صناعة عصير العنب أو النبيذ دون إضافة أي مواد أخرى، كانت تتم من خلال تجميع العنب ووضعه في المعصرة، ثم يضغط عليه 4 أشخاص من أصحاب الأجسام القوية، لعصره، وبعد ذلك، يُحفظ في إناء فخاري كان يسمى «الأنفورة» ولها أكثر من شكل، ثم تسجل القيمة التي صُنعت وتنقل إلى مخازن معبد حجوتي، كي توزع بالتساوي على المحتاجين.

ويوضح «الجهمي»، أن نفس اللوحة بمقبرة بيتوزيرس في تونا الجبل، تظهر فيها حيوانات ومنها البقرة وكانت ترمز إلي أنها مصدر من مصادر الغذاء، مشيرًا إلى أن الكثير من اللوحات داخل تونا الجبل، تُبرز مظاهر الحياة اليومية بمنتهى الدقة، إذ أبدع الإنسان المصري القديم في صنع حضارة تليق بتاريخ مصر العظيمة.