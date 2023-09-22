زيادة المساحة المنزرعة بالقطن في الفيوم إلى 15200 فدان.. موسم استثنائي

أعلنت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام إلى نحو 15200 فدان بزيادة كبرى عن العام الماضي، والتي كانت 13 ألفا، بزيادة قدرها 2200 فدان، فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان من 8 وحتى 10 قناطير مقارنة بـ6 و7 قناطير العام الماضي.

وسجل القطن في أول مزاد علني بمحافظات شمال الصعيد، أسعارًا غير متوقعة تسببت في فرحة عارمة بين المزارعين، بسبب تحقيق أرباح مالية متضاعفة وغير متوقعة، فيما أعلن العشرات من المزارعين بمحافظة الفيوم رغبتهم في زراعة القطن في الموسم الجديد.

15200 فدان بالفيوم

وأوضح المهندس حسام السيد، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القطن في محافظة الفيوم لموسم 2023 بلغت 15200 فدان في مختلف أرجاء المحافظة، بعد أن كانت 13 ألفا فقط العام الماضي، موضحًا أنّ إنتاجية الفدان الواحد ازدادت بمعدل 2 لـ3 قناطير، مقارنة بالعام الماضي وفقًا للمؤشرات الأولية بالموسم.

موسم قطن استثنائي

وأشار إلى أنّ موسم حصاد القطن هذا العام استثنائيًا، بعدما ارتفعت أسعار القطن وسجلت مبالغ غير مسبوقة، حيث وصل سعر القنطار في الفيوم إلى 10 آلاف و200 جنيه، في أول مزاد بزيادة بلغت 6 آلاف جنيه تقريبا، مقارنةً بالعام المنصرم، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على المساحة المنزرعة بالقطن خلال العام الماضي، خصوصًا أن المزارع يتجه إلى زراعة المحاصيل التي تدر عليه أرباحًا مرتفعة، ولن يجد أفضل من القطن في الوقت الحالي.

لم نسجل شكوى واحدة

ولفت إلى أنّهم لم يسجلوا شكوى واحدة من أي مزارع بشأن محصول القطن هذا العام، ولم تظهر الدودة نهائيًا بفضل المتابعة المستمرة، موضحًا أنّ مديرية الزراعة بالتعاون مع مركز بحوث بوزارة الزراعة، ومعهد بحوث القطن شنت العديد من الحملات على مدار الموسم، بدايةً من غرس البذرة، وحتى يوم جني الثمار.

القطن محصول استراتيجي

وأكد أنّ محصول القطن هو محصول استراتيجي، وتوجه الدولة المصرية في الوقت الحالي لاستعادة ريادة مصر بالقطن المصري، وبالتالي فالمديرية تنفذ تعليمات القيادة السياسية بزيادة المساحة المنزرعة بمحصول القطن، خصوصًا أنّه له مردود إيجابي كبير على الدولة ككل من حيث توفير المواد الخام، وإدخال العملة الصعبة، وعلى الفلاح بتوفير أرباح طائلة من البيع بأسعار عادلة.