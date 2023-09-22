في ذكرى رحيله.. «هجمة مرتدة» آخر أعمال الفنان هشام سليم

تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى للراحل هشام سليم، والذي اختتم مشوارة الفني عام 2021 من خلال مشاركتة في العمل الوطني «هجمة مرتدة» وجسد فيه دور ضابط مخابرات.

دور هشام سليم في مسلسل هجمة مرتدة

دور رفعت المسيري الذي لعبه هشام سليم هو ضابط المخابرات الذي يتصدى بمساعدة رجاله لخطط الجهات المعادية لمصر، حيث تدور الأحداث من الفترة عام 2007 إلى 2011.

مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة تناول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، وشارك في بطولتة عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي وإنجي المقدم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ودارت أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي.