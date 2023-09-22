في الذكرى الأولى لرحيله.. هشام سليم توقع موعد وفاته باليوم والساعة

تحل اليوم الموافق 22 سبتمبر الذكرى الأولى لوفاة الفنان هشام سليم والذي ترك إرثا فنيًا كبيرًا، واستطاع بفنه المتميز أن يصنع لنفسه تاريخًا واسمًا سيظل خالدًا حتى بعد رحيله في أذهان جمهوره ومحبيه.

هشام سليم تنبأ بوفاته بالساعة واليوم

و كشفت الفنانة نهال عنبر في تصريحات تلفزيونية بعد وفاة هشام سليم، أنه تنبأ بوفاته في نفس اليوم والساعة التي رحل فيها، موضحة أنه قال لأهله إنه سيرحل «يوم 22، ten ten»، وبالفعل توفى الساعة العاشرة مساء يوم 22 سبتمبر، ولم تفسر أسرته كلماته إلا بعد وفاته.

تقبل هشام سليم خبر مرضة

وأعلن الفنان هشام سليم عن مرضه قبل وفاتة بأشهر قليلة، وذلك في مايو 2022 ليرحل عن عالمنا في سبتمبر 2022، وقد تقبل سليم خبر إصابته بسرطان الرئة بكل قوه وصبر وإيمان، على خطى والده صالح سليم والذي استقبل إصابتة بسرطان الكبد بكل صبر وإيمان إلى أن رحل عام 1998.