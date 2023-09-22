في الذكرى الأولى لوفاة هشام سليم.. كيف تلقى خبر إصابته بسرطان الرئة؟

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان هشام سليم، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة.

كيف تعامل هشام سليم مع خبر مرضه بالسرطان؟

وتلقى الفنان هشام سليم خبر إصابته بسرطان الرئة بكل إيمان وهدوء والذي أعلن عنه في مايو 2022، وقال وقتها في تصريح للوطن: «أنا الحمدلله صحتي جيدة، والحمد لله، أنا راض بقضاء الله وقدره»، وهذا نفس رد فعل والده الراحل المايسترو صالح سليم والذي توفى عام 1998 بنفس المرض.

كما قال هشام سليم في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم»، إنّ والده تعامل مع المرض بإيجابية وهدوء رغم صعوبته موضحًا: «بابا كان في لندن وراح للدكتور قاله أنتَ عندك سرطان في الكبد، قاله لازم أمشي دلوقتي عندي ميعاد مع حفيدتي هوديها السينما، وفعلا أخد بنتي ووداها السينما».

آخر أعمال هشام سليم الفنية

وكان آخر عمل فني شارك فيه هشام سليم فيلم موسى، الذي شارك بطولته بجانب الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وكان آخر عمل تلفزيوني مسلسل «هجمة مرتدة» عام 2021 قبل عام من الإعلان عن مرضه بطولة الفنانين أحمد عز، وهند صبري.