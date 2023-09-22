في ذكرى رحيله.. أبرز المحطات في مشوار هشام سليم الفني

تحل اليوم الجمعة، الذكرى الأولى لوفاة الفنان هشام سليم، والذي رحل يوم 22 سبتمبر 2022، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، ونستعرض خلال السطور التاليه أبرز المحطات في مشواره الفني.

مشوار هشام سليم الفني

وتخرج هشام سليم من كلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان، ثم درس في الأكاديمية الملكية في العاصمة البريطانية لندن، وكان أول ظهور له من خلال مشاركته في فيلم «إمبراطورية ميم» من إخراج حسين كمال، حيث قام بتجسيد دور أحد أبناء الفنانة فاتن حمامة خلال أحداث العمل.

أبرز أعمال هشام سليم

شارك سليم في العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي نالت إعجاب جمهوره، من أبرزها في السينما: فيلم «تزوير في أوراق رسمية»، «الأوباش»، «الملعوب»، و«عندما يتكلم الصمت»، وقد شارك أيضًا في عدد من الأعمال التلفزيونية الناجحة التي تركت أثرًا كبيرًا في قلوب جمهوره، منها: «الراية البيضاء»، «ليالي الحلمية»، و«أرابيسك».

مرض هشام سليم

أعلن الفنان هشام سليم في مايو 2022 إصابته بمرض سرطان الرئة بكل إيمان وصبر، وقد انتقل إلى رحمة الله بعد أشهر قليلة من الإعلان عن مرضه في سبتمبر 2022.