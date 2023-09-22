جريميو يفوز على بالميراس في قمة الجولة الـ24 من الدوري البرازيلي

فاز جريميو، فجر اليوم الجمعة، على بالميراس، بهدف دون رد على ملعب أرينا دو جريميو، في قمة الجولة الـ24 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وبعد مرور 5 دقائق من انطلاق صافرة الشوط الأول، وعلى إثر أسيست من رودريجو إيلي، سدد لويس سواريز لاعب جريميو بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء لتعلو مرمى حارس بالميراس.

وافتتح جواو بيدرو لاعب جريميو، التسجيل في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، من تسديدة بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، على إثر أسيست من لويس سواريز، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لحارس بالميرس.

وبعد هدف بيدرو، لاعب جريميو، حاول لاعبو بالميراس، إدراك التعادل، وسددرافائيل فيجا لاعب بالميراس من خارج منطقة الجزاء، بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم الأيمن لحارس جريميو، على إثر أسيست من إندريك في الدقيقة 14.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بربع ساعة، أجرى جريميو تبديل اضطراري بنزول برونو أوفيني مكان رودريجو إيلي بشسسبب إصابة الاخير.

وفي الدقيقة 60، سدة لويس سواريز لاعب جريميو، بقدمه اليمنى من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء على إثر أسيست، من جواو بيدرو، تصدى لها حارس بالميراس.

وحاول لاعبو بالميراس، إحراز هدف التعادل، إلا أن دفاع جريميو وحارس مرماه، تصدوا لهجمات بالميراس، فيما شهدت الدقيقة 86، حصول ماتياس فيلاسانتي، لاعب جريميو، على الإنذار الأصفر الثاني، ليخرج من أرضية ملعب اللقاء بالبطاقة الحمراء.

خسارة إنترناسيونال أمام أتليتيكو باراناينيسي بهدفين

وبهدفين مقابل هدف، فاز أتليتيكو باراناينيسي، على إنترناسيونال على ملعب أرينا دي بايكسادا، ف إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، وأحرز أهداف اللقاء، إريك كارفاليو، وأليكس باولو سانتانا في الدقيقتين 24، و 90 من عمر الللقاء، بينما سجل هدف إنترناسيونال كارلوس بونينو في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وبرباعية نظيفة، انتهي لقاء فاسكو دي جاما، مع كوريتيبا على ملعب ساو جانواريو، وأحرز أهداف اللقاء كل من في الدقائق من أحداث اللقاء.وأحرز أهداف فاسكو دي جاما كل من خوسيه جابرييل، وروسي في الدقائق 8، 34، وبابلو فيجيتي، هدفين في الدقيقتين 50 و63، وجابرييل فورتيس 81 من عمر المباراة، فيما سجل هدف كوريتيبا الوحيد سيباستيان لوندونو في الدقيقة 80.