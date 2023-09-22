«النقل» توضح كيف حقق مشروع المونوريل تجربة جديدة في النقل السككي؟

تجربة جديدة في النقل السككي تشهدها مصر، بتنفيذ أول مشروع لقطارات المونوريل لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى داخل المناطق الكثيفة سكانيًا، بحسب وصع تقرير لمكرز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف تحقيق التكامل مع خطوط مترو الأنفاق، ولتلبية احتياجات جميع المواطنين في الانتقال سواء داخل القاهرة الكبرى أو خارجها.

مسار مشروع مونوريل غرب النيل

أكد تقرير مركز المعلومات، أن مشروع المونوريل مشروع مهم ويربط القاهرة الكبرى من أقصى الغرب في أكتوبر حتى أقصى شرق العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبدأ مونوريل غرب النيل من منطقة أكتوبر الجديدة والمنطقة الصناعة بأكتوبر ويمر بالمناطق المهمة في أكتوبر والجامعات والمستشفيات ومن أهمها مستشفى دار الفؤاد وجامعة مصر الدولية.

يتقاطع مشروع مونوريل غرب النيل، مع طريق «إسكندرية الصحراوي» ويستكمل طريقه بمحازاة محور 26 يوليو ثم يصل إلى المهندسين في منطقة مكتظة بالسكان ثم يرتبط بمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة.

مشروع مونوريل شرق النيل

يمر بعد ذلك مشروع مونوريل غرب النيل حتى منطقة وادي النيل ويتلاقى مع الخط الثالث للمترو ثم يلتقي بمشروع مونوريل شرق النيل في شارع يوسف عباس بداية من استاد القاهرة حتى مدينة العدالة وورشة الخط في أقصى شرق العاصمة الإدارية الجديدة بطول نحو 100 كيلو.