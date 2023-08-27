غلق كوبري جهينة بأكتوبر وتحويلات مرورية لاستكمال مشروع المونوريل

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط مدينة 6 أكتوبر أعلى كوبري ميدان جهينة بالاتجاهين مما يستلزم الغلق الكلي له.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 3 أيام بداية من يوم الأحد الموافق 27/8/2023 على مدار 24 ساعة فقط، بينما بداية من يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.

الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي

حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالاتجاه القادم من بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه طريق الواحات تسلك مسطح كوبري جهينة وصولاً إلى طريق امتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يميناً إلى طريق امتداد محور 26 يوليو حتي فتحة الدوران الأولي والدوران والعودة مرة أخرى لطريق امتداد محور 26 يوليو اتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يميناً إلى طريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه طريق الواحات عقب تجاوز منطقة الأعمال.

الاتجاه القادم من طريق الواحات

حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالاتجاه الطريق القادم من الواحات وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي تسلك مسطح كوبري جهينة وصولاً إلى طريق امتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يميناً إلى طريق امتداد محور 26 يوليو حتي فتحة الدوران الأولي والدوران والعودة مرة أخرى لطريق امتداد محور 26 يوليو اتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يميناً إلى طريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.