غلق كلي لمحور 26 يوليو بالمهندسين لمدة 6 شهور لتنفيذ أعمال المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق كلي لطريق 26 يوليو، في الاتجاهين، تحديدا بمنطقة أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري ميدان لبنان، لمدة 6 أشهر بداية من يوم السبت، الموافق 2-9-2023.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لاستكمال تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل «وادي النيل» بطريق 26 يوليو الرئيسي، مما يستلزم الغلق الكلي لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاهين بالموقع المشار إليه وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

التحويلات المرورية

حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في استكمال السير تجاه كوبري 15 مايو ونادي الزمالك تقوم بالدخول يمينا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو واستكمال السير حتى العودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس.

حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يمينا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو من أعلى نفق وادى النيل واستكمال السير حتى العودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال باتجاه ميدان لبنان ومناطق مدينة 6 أكتوبر.

تعيين خدمات مرورية

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.