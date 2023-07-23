نواب: المونوريل خطوة مهمة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمشروع مونوريل غرب النيل «السادس من أكتوبر»، مُعربين عن سعادتهم بما يتحقق على أرض الواقع من مشروعات ضخمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن مشروع المونوريل يمثل إحدى الخطوات المهمة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، خاصة أنه يدخل لأول مرة في مصر.

تعاون إيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيدية لصالح المواطن

وأكدوا خلال زيارتهم لمشروع مونوريل غرب النيل، أن الزيارة تجسد التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيدية لصالح المواطن، وستجري زيارة كل مشروعات وزارة النقل في مختلف القطاعات لمتابعة هذه المشروعات الضخمة والعملاقة التي لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية والدعم الكامل من الرئيس السيسي، لكل المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها مشروعات النقل.

يمثل مشروع مونوريل غرب النيل، وفق تقرير صادر عن وزارة النقل، نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل

يتسم المونوريل بأن المسافات متقاربة بين محطاته بمتوسط 2 كيلومتر بين كل محطتين، ويجري تنفيذه على مسار علوي مع إمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة التي لها انحناءات أفقية كبيرة، بحيث لا تشغل حيزا كبيرا بالشوارع، في مدة تنفيذ قصيرة نسبياً، وحجم نقل كبير.

جدير بالذكر أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل «شرق - غرب النيل» 100.3 كيلومتر بإجمالي 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادتها إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

تكون الوفد البرلماني من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، والنائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، والنائب عماد الدرجلي عضو مجلس النواب، والنائب أسامه الأشموني عضو مجلس النواب، والنائب حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب، والنائب زكي عباس عضو مجلس النواب، والنائب محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب كمال أبوجليل عضو مجلس النواب، والنائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، والنائب شحاته أبوزيد عضو مجلس النواب، والنائب عمر القطامي عضو مجلس النواب، والنائب أحمد الشراني عضو مجلس الشيوخ.