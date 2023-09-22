موعد التوقيت الشتوي 2023.. هتأخر ساعتك 60 دقيقة إمتى؟

يعد موعد التوقيت الشتوي 2023 من أكثر الأشياء التي تشغل بال المواطنين خلال الفترة الحالية، إذ يرغبون في معرفة الموعد الذي يتم فيه ضبط الساعات الخاصة بهم وتأخيرها 60 دقيقة، وهناك العديد من المواطنين، الذين يفضلون التوقيت الشتوي، وينتظرون تطبيقه بعد مدة طويلة من تطبيق التوقيت الصيفي تصل إلى 6 شهور.

ونوضح من خلال هذا التقرير، موعد التوقيت الشتوي 2023، وانتهاء التوقيت الصيفي، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء سابقا، كالتالي:

موعد التوقيت الشتوي 2023 وانتهاء الصيفي

أعلن مجلس الوزراء منذ عدة أشهر، تطبيق التوقيت الصيفي، بتقديم الساعات الخاصة بالمواطنين 60 دقيقة، بدءًا من آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، على أن يستمر تطبيق هذا التوقيت حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، لتكون المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها هي 6 أشهر.

وعن موعد التوقيت الشتوي، فبحلول منتصف الليل من آخر جمعة في شهر أكتوبر المقبل، يتم تطبيق التوقيت الشتوي، بتأخير الساعات سواء كانت حائط أو ساعات اليد أو الهواتف لمدة 60 دقيقة، ليبدأ حينها التوقيت الشتوي 2023.

ما الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي؟

وأوضح مجلس الوزراء سابقًا، عن تطبيق التوقيت الصيفي، أن هذا القرار له العديد من الفوائد، مثل توفير الكهرباء ومنع إهدارها، توفير بعض مصادر الطاقة الأخرى مثل البترول، كما أن ذلك قد يساعد على توفير العملة الصعبة أيضًا.