شركات تكنولوجيا أرمينية تبدي اهتماما بالاستثمار في العاصمة الإدارية

وصف سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا بولاديان، المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المصرية في مجال تطوير البنية التحتية بالهامة، مضيفا أن العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات الأرمينية أبدت اهتمامها بتنفيذ مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار السفير في تصريح خاص لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأرمينيا تضاعف 4 مرات عام 2022 مقارنة بعام 2021، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى توسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

ويرى «بولاديان» أن مصر تقوم بدور حاسم في الحفاظ على الاستقرار والتعاون في الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجهما، من خلال سياستها المتوازنة والموجهة نحو السلام، بالإضافة إلى قدرتها على التوسط في مختلف النزاعات الإقليمية، وهو ما ينعكس بدوره على أرمينيا، باعتبارها جارة مباشرة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح: «أستطيع القول إن الهدف المشترك الرئيسي لأرمينيا ومصر هو تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز الشراكات التعاونية في المناطق المجاورة من أجل رفاهية وازدهار الشعوب».

ولفت السفير إلى أن القاهرة احتضنت أول سفارة لأرمينيا في الشرق الأوسط عام 1992، موضحا أن أرمينيا أولت أهمية كبيرة للتعاون مع مصر على الأصعدة كافة، وكانت العلاقات الثنائية غنية بالزيارات رفيعة المستوى، فعلى مدار هذه السنوات، زار ثلاثة رؤساء أرمنيين مصر، ومؤخرا زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرمينيا في يناير الماضي وهي أول زيارة لرئيس مصري لأرمينيا.

وتابع: «من المؤكد أن الزيارة التاريخية للرئيس السيسي في يناير الماضي، وزيارة الرئيس الأرميني إلى مصر في عام 2022 لحضورCOP-27، أعطتا دفعة قوية للعلاقات الثنائية»، وقال إنه تقديرا لزيارة الرئيس السيسي التاريخية إلى أرمينيا، تم إطلاق اسم مصر على أحد ميادين العاصمة يريفان.

وأشار «بولاديان» إلى أن الجالية الأرمينية في مصر قامت وما زالت تقوم بدور كبير وملموس في تعزيز الصداقة التاريخية والتعاون الوثيق بين البلدين، وقد كان أول رئيس وزراء في مصر، نوبار باشا، أرميني الأصل، كما لعبت الجالية الأرمنية دورا مهما في الحياة الثقافية والتعليمية والاجتماعية للبلاد، من بين أبرز الفنانين من أصل أرمني الذين لعبوا دورا ملموسا في الثقافة المصرية الحديثة: «أنوشكا ولبلبة ونيللي وفيروز ورائد فن الكاريكاتير صاروخان».

وكشف السفير، أن حوالي 105 آلاف سائح من أرمينيا زاروا مصر خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح الأرمن في عام 2023 إلى 140-150 ألف سائح، معربا عن أمله أن تسهم الرحلات المباشرة بين البلدين، التي من المتوقع أن تبدأ قريبا، وتسهيل متطلبات التأشيرة في زيادة عدد السياح المصريين الذين يزورون أرمينيا.

وقال إن مصر وأرمينيا تتعاونان بشكل فعال في المنظمات الدولية، إذ تدعمان مبادرات بعضهما البعض، نظرا لأن البلدين يشتركان في العديد من القيم ولديهما مواقف مشابهة في العديد من القضايا الدولية، وبالتالي يسعيان لتنفيذ سياسات مشابهة في المنظمات الدولية.